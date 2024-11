Abida Rajas voldstiltalte eksmann lander på Gardermoen i ettermiddag

– Han lander på Gardermoen i ettermiddag, sier politiadvokat Lo-Johan Melinder i Oslo politidistrikt til NTB.

Mannen eskorteres av norsk politi og blir formelt pågrepet når han lander i Norge.

Han er tiltalt for en rekke tilfeller av vold og seksuelle overgrep mot ekskona Abida Raja og deres felles barn i en periode på 22 år. Han har hele tiden nektet straffskyld.

Abida Raja er Venstre-politiker Abid Rajas søster. Hun ble rikskjent da hun i 2022 ga ut en bok der hun fortalte om tvangsekteskap, fysisk mishandling og seksuelle overgrep fra sin tidligere ektemann. De skilte seg i 2015.

Fremstilles for varetekt

21. november i fjor skulle rettsbehandlingen av tiltalen starte i Oslo tingrett, men kun tre dager før ble saken utsatt fordi påtalemyndigheten ikke visste hvor tiltalte befant seg. Noen dager senere ble han etterlyst internasjonalt, og i januar ble han pågrepet i Storbritannia.

Det var i forrige uke Nettavisen og VG først skrev at den tiltalte mannen skulle utleveres til Norge tirsdag denne uken.

– Grunnen til at det har tatt tid å få ham utlevert, er utelukkende at han selv ikke har ønsket det. Nå har han uttømt ankemulighetene sine, og da avgjørelsen var rettskraftig for to uker siden, startet vi arbeidet med å booke flybilletter polititjenestepersonell, sier Melinder til NTB.

Melinder sier at mannen vil fremstilles for varetektsfengsling klokken 13 onsdag i Oslo tingrett.

– Vi ønsker også et avhør av ham, men det blir ikke prioritert før fengslingsmøtet. Avhøret blir vedrørende oppholdet i Storbritannia, hva som var grunnen til at han ikke kom til hovedforhandlingen og om perioden fra hovedforhandlingen til han ble pågrepet i januar, sier Melinder.

Kan blir rettssak i februar

Påtalemyndigheten tar sikte på at rettssaken mot mannen kan komme opp i midten av februar.

– Saken står uendret i forhold til slik den sto da hovedforhandlingen var berammet i fjor. Den bygger fortsatt på etterforskningen som ble gjort før tiltalen ble tatt ut, sier Melinder.

– Var ikke klar over at han skulle møte

Mannens forsvarer, advokat Javeed H. Shah, sier at han ikke har snakket med sin klient den siste tiden, men at han vil gjøre det etter at han har landet i Norge.

– Derfor har han heller ikke tatt stilling til fengslingsspørsmålet, sier Shah.

Han sa til VG i forrige uke at mannen er norsk statsborger, men har vært utvandret i lang tid.

– Han bodde i utlandet lenge før Abidas Rajas bok kom ut og tiltalen ble tatt ut. Det var politiet klar over, sa Shah.

Han sier til NTB at den tiltalte aldri har hatt som mål å stikke av før hovedforhandlingen.

– Tiltalen var ikke forkynt for ham, så han var ikke klar over at han skulle møte i retten, sier Shah.