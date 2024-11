Tonje Brenna åpner for asylbehandling i tredjeland

– Om det kommer på plass en avtale i EU, hvor vi bruker felles mekanismer til å håndtere ankomster og ID-avklaringer i tredjeland, er vi åpne for det, sa Brenna under Politisk kvarter i NRK mandag.

Der møtte hun Frp-leder Sylvi Listhaug til debatt. I helgen holdt hun en tale under partiets høstkonferanse der hun tok til orde for at det opprettes et asylsøkersenter i utlandet, lignende ordningen Storbritannia har.

– Målet er å stoppe asylstrømmene til Europa og stoppe drukningene i Middelhavet. Vi ser også at EU ønsker å gjøre dette. Alle andre partier stritter dessverre imot, men dette er jo ikke bærekraftig, sa Listhaug på Politisk kvarter.

Brenna sa videre at hun tror de fleste norske partier kan være interessert i å se på en felles europeisk løsning på dette området.

– Men å late som Norge alene kan håndtere det som skjer som konsekvens av krig og uro andre steder i verden, er et overforenklet bilde.

