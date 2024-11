Eksperter advarer mot umiddelbar fare for hungersnød i Gaza

– Det kreves umiddelbar handling – i løpet av dager, ikke uker – fra alle aktører som deltar direkte i konflikten eller kan påvirke dens gang, for å hindre og avhjelpe den katastrofale situasjonen, skriver de uavhengige ekspertene i IPC-initiativet for matkriseanalyse.

– De er stor sannsynlighet for snarlig hungersnød i områder nord på Gazastripen, heter det i den usedvanlig kraftige advarselen.

– Situasjonen er ekstremt alvorlig og forverres raskt, legger ekspertene til.

IPC er en engelsk forkortelse for integrert klassifisering av matsikkerhetsfaser, et standardisert sett av verktøy som benyttes av FN og hjelpeorganisasjoner for å fastslå graden av matusikkerheten i et område.

Frist utløper

Advarselen kommer kort tid før USAs frist til Israel med å slippe inn mer nødhjelp, utløper.

USA ga 13. oktober Israel 30 dagers frist til å slippe inn minst 350 lastebillass med mat og andre livsnødvendigheter daglig. Dersom dette ikke skjer truer USA med å holde tilbake våpenhjelpen til Israel.

Israel hevder at de i oktober slapp inn 57 lastebillass daglig i oktober, og at det den første uka av november ble sluppet inn 81 lastebillass daglig.

FN bestrider

FN bestrider dette og hevder at det siden begynnelsen av oktober i gjennomsnitt bare har sluppet inn 37 lastebillass daglig.

Før krigen ble det i gjennomsnitt kjørt inn 500 lastebillass med forsyninger daglig til Gazas rundt 2,3 millioner innbyggere, opplyser lederen for WFPs analyseavdeling Jean-Martin Bauer.

En talsmann for amerikansk UD, Matthew Miller, sa mandag denne uka at Israel har tatt betydelig skritt for å sørge for mer nødhjelp, men at det trengs mer for å redusere lidelsene.

Uakseptabelt

Lederen for FNs matvareprogram (WFP), Cindy McCain, understreker også alvoret i situasjonen.

– Nå bekreftes det som er uakseptabelt: Det blir trolig hungersnød nord på Gazastripen, skriver hun på X.

– Det må straks tas steg for å sikre en trygg, rask og uhindret strøm av humanitærhjelp og kommersielle forsyninger slik at en altomfattende katastrofe kan forhindres. Det må skje nå, skriver hun.

Hungersnød

En IPC-rapport i midten av oktober advarte mot omfattende matusikkerhet på hele Gazastripen. Rapporten graderte krisen til nivå fire av fem, men slo fast at 133.000 mennesker i Gaza alt opplevde nivå fem, det vil si hungersnød.

Etter at den rapporten ble laget har israelske styrker gjennomført omfattende angrep nord på Gazastripen, som nå er helt avskåret fra omverdenen.

Minst 43.500 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter drept og over 102.000 er såret siden Israel gikk til krig mot Gazastripen for drøyt ett år siden.

Tusenvis av andre fryktes å ligge begravd i ruinene av bombede bygninger, og tallet inkluderer heller ikke de som har bukket under som følge av sult, sykdommer og manglende helsehjelp som følge av krigen.