Bileier frikjent for Sian-påkjørsel

Bileieren, en 49 år gammel kvinne, ble i januar dømt til ett år og sju måneder fengsel i tingretten. Dette på tross av at retten påpekte at hun ikke medvirket fysisk til ulykken, da det var en annen som kjørte bilen og hun selv var passasjer.

Aftenposten meldte om frikjennelsen først.

Hun anket dommen og er nå frikjent i Borgarting lagmannsrett.

Kvinnen dømmes likevel til å betale en erstatning på 217.000 kroner til ofrene.

Hendelsen skjedde på E6 ved Mortensrud i Oslo 2. juli 2022. Påkjørselen førte til at bilen kom ut av kontroll og landet på taket. I bilen satt blant andre Lars Thorsen, som er leder for organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian). Det skjedde etter at han hadde brent Koranen utenfor en moské.

En av passasjerene ble påført et brudd i ryggen, mens de øvrige passasjerene fikk lettere skader.