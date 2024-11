Advarer om «svenske tilstander» i norsk presses dekning av islam

– Jeg tenker at vi i norsk presse delvis er i ferd med å få svenske tilstander. Det er en del spørsmål som vi unngår, ikke går skikkelig inn i eller følger skikkelig med på.

Det sier «Norsken, svensken og dansken»-programleder Hilde Sandvik til Vårt Land.

Snart 25 år har gått siden Kadra Yusuf, utstyrt med skjult mikrofon av TV2, avslørte imamer som oppfordret til omskjæring av kvinner her i Norge.

I dag savner Hilde Sandvik kritisk og undersøkende journalistikk om det hun kaller en «ganske stor underskog blant noen norsk-muslimske miljøer».

– Jeg mener det er en stor latskap og mangel på interesse for å følge en del miljøer, sier hun.

Dette mener Sandvik er norske journalisters unnlatelsessynd

Overfor Vårt Land lister Hilde Sandvik opp miljøer i Norge, som hun savner kritisk søkelys mot:

– Ta den manglende interessen om hva som skjer rundt organisasjonen Dawah Norge. Eller forholdet mellom Islam Net og den muslimske influenseren Mohammed Hijab, som har tette bånd til Andrew Tate. Mohammed Hijab har vært i Norge flere ganger uten at norske medier tenker på hva det betyr.

Hijab har en stor følgerskare på sosiale medier og har blitt beskyldt for jødehat, homofobi og kvinnefiendtlighet, påpeker Sandvik.

Minotenk-leder Linda Noor har kritisert Islam Net for å invitere Mohammed Hijab til å tale hos dem. Hun kaller den norske ungdomsbevegelsen for «svært konservativ».

Mohammed Hijab har oppfordret sin internasjonale følgerskare til å gi penger til Islam Nets omdiskuterte moské- og aktivitetssenter i Oslo. I Nettavisen i mai tok Islam Net og Hijab avstand fra anklager om at talen hans i Oslo oppfordret til vold mot jøder.

Vårt Land omtalte Norsk Dawah i en artikkel i januar 2023. Den gang advarte ekstremismeforsker Lars Gule mot tankegods som han mente minnet om Profetens Ummah sitt. Norsk Dawah ønsket ikke å svare.

– Det er en mangel på interesse og nysgjerrighet i norske miljøer på å gå inn i den typen problemstillinger. Mitt inntrykk er at vi begynner å håndtere en del slike spørsmål slik Sverige gjorde for ti år siden, sier Hilde Sandvik.

– Hvordan da?

– Ved å minimere og bagatellisere, sier Sandvik.

Hun understreker at hun på ingen måte sikter til alle muslimske miljøer i uttalelsene sine.

Mener mottakelsen av Abid Rajas bok viser problem

Bakgrunnen for Hilde Sandviks utsagn om «svenske tilstander» er Vårt Lands omtale av en lederartikkel i den danske tabloidavisen B.T. om at «islam og Vesten er uforenlige».

– Denne lederen kunne ikke stått i en norsk avis, slik det er nå, sier hun.

Sandvik mener Vårt Lands artikkel om B.T.-lederen er et eksempel på en tendens blant norske medier: I den grad vi skriver om islam og muslimske miljøer, så skriver vi om retorikken i debatten fremfor å undersøke hva som faktisk rører seg der.

Mottakelsen av Venstre-nestleder Abid Raja sin siste bok – Vår ære og vår frykt: En personlig reise i det muslimske Europa – er et annet eksempel på hva som går galt i debatten i Norge nå, mener Sandvik:

– Abid Raja påpekte tydelig i sin bok at stadig flere i skolen ikke opplever seg selv som norske. I stedet for at man får en skikkelig diskusjon rundt det Raja skriver, så blir det en diskusjon rundt om det han sier er fordoms- eller forskningsbasert, sier Sandvik.

Dette reduserer tematikken i boken til «en slags kuriositet», mener hun.

– Det er en hard dom du feller. Maler du med litt bred pensel?

– Det er en hard dom, og jeg sier ikke at ingenting blir gjort. Shazia Majid i VG har fortjenestefullt fulgt opp hva som skjer i videregående skoler i Oslo etter Abid Rajas bok, sier Sandvik.

NORDEN-EKSPERT: Som programleder i «Norsken, svensken og dansken» følger Hilde Sandvik samfunnsdebatten i de nordiske landene. (Helge Skodvin/Samlaget)

Feller hard dom – også over Imdi

Radioprofilen retter også skytset mot Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi):

– Men hva har for eksempel Imdi gjort etter at boken kom ut? Prøvd å bagatellisere og si at de har kontroll. Man får inntrykk av at Imdi syns det er irriterende at det kommer ut at det skjer en holdningsendring i konservativ retning blant elevene. Norge burde hatt alle mann til pumpene for å finne ut av hvorfor så mange ikke ser på seg selv som norske. Vi har feilet som samfunn, sier hun.

Imdi-direktør Libe Rieber-Mohn synes «denne kritikken er vanskelig å forstå».

– Vi skrev nylig en kronikk i Aftenposten der vi roset og støttet Abid Raja for boken, samt delte hans virkelighetsbeskrivelse, skriver hun til Vårt Land.

En rapport Imdi kom med tidligere i år bekrefter bildet Raja beskriver, påpeker Rieber-Mohn.

HAR INVITERT RAJA: Direktør Libe Rieber-Mohn sier Imdi har invitert Abid Raja til sin årlige Integreringskonferanse for å innlede om boken «Våre ære og vår frykt». (Heiko Junge/NPK)

– Tror ganske mange tenker at danskene hadde rett om mye

Nå advarer Hilde Sandvik om at Norge ikke bør ønske seg tilbake dit Sverige var for ti år siden.

– Den gang mente svenskene at danskene var rasister mens danskene mente svenskene var naive, minnes Sandvik.

Siden har stemningen i Sverige snudd «ganske kolossalt», mener den tidligere kulturredaktøren i Bergens Tidende.

– Jeg tror ganske mange tenker at danskene hadde rett om mye, Sandvik.

Organisasjonene i artikkelen

Islam Net: Konservativ muslimsk ungdomsbevegelse med internasjonale forbilder. Eksponent for en puritansk og bokstavtro form for islam, som legger vekt på misjon gjennom SoMe og tele-evangelisering.

Konservativ muslimsk ungdomsbevegelse med internasjonale forbilder. Eksponent for en puritansk og bokstavtro form for islam, som legger vekt på misjon gjennom SoMe og tele-evangelisering. Dawah Norge: Nyere misjons- og ungdomsorganisasjon, som gjør bruk av TikTok og SoMe. men også stands i norske byer. «Dawah» betyr å kalle folk til islam.

Nyere misjons- og ungdomsorganisasjon, som gjør bruk av TikTok og SoMe. men også stands i norske byer. «Dawah» betyr å kalle folk til islam. Minotenk: Uavhengig tenketank dannet av Abid Raja i 2010. Jobber med minoritetspolitiske tema og for «krysskulturell identitet, tilhørighet og representasjon»

Uavhengig tenketank dannet av Abid Raja i 2010. Jobber med minoritetspolitiske tema og for «krysskulturell identitet, tilhørighet og representasjon» Profetens Ummah: Islamistisk gruppe i Norge, som støttet Den islamske staten (IS) og rekrutterte fremmedkrigere til Syria.

Islamistisk gruppe i Norge, som støttet Den islamske staten (IS) og rekrutterte fremmedkrigere til Syria. Kilde: SNL, VårtLand arkiv, Minotenk

Viser til dansk artikkel om lukkede Facebook-grupper

For å illustrere hva hun savner fra norsk presse, viser Sandvik til en artikkel i danske B.T.

Den tar leseren med på innsiden av et utvalg private Facebook-grupper og viser hvordan noen muslimer rådgir hverandre om forholdet mellom islam og storsamfunnets forventninger.

I gruppen «Muslimske søstre» med rundt 4.500 medlemmer skriver for eksempel en anonym kvinne at hun «tåler ikke at ‘ikke muslimer’ skal» få mer tid med sønnen hennes enn henne.

Kvinnen kan heller ikke «tåle tanken» på at sønnen skal sitte ved et bord med mat som ikke er halal og overvære ikke-muslimske feiringer. Slike innlegg om barnepass er en gjenganger, ifølge B. T.s journalist.

På lederplass trekker B.T. også fram eksempler fra gruppene avisen har undersøkt. Deriblant en jusstudent «som diskuterer om han som jurist kan representere en homofil» og en annen som «gjør det klart at ‘Allahs lover’ står over dansk skilsmisselovgivning».

– Det er ingen tvil om at avsløringene om hvordan man har diskutert i lukkede Facebook-grupper i Danmark – sånt skjer jo i Norge også i noen miljøer, selv om det gjelder langt fra alle, sier Hilde Sandvik.

Men det er ikke bare borgerlige B.T. som «har journalistikken jeg savner i Norge», påpeker hun.

– Denne uken trykket også Politiken en kronikk om hvordan islamistisk ideologi har spredd seg i Danmark, sier Sandvik.

Der skriver Mette Fredriksen, som ikke må forveksles med statsministeren i Danmark, følgende:

«Jeg har arbeidet for FN, studert i Frankrike og hatt afrikansk kjæreste. Men den islamske ideologi, jeg møtte i Brabrand, sjokkerte meg».