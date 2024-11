Putin om Trump: Han er modig

– Oppførselen hans på tidspunktet for attentatet mot ham gjorde inntrykk på meg. Han viste seg å være en modig mann, sa Putin i sin første uttalelse etter det amerikanske presidentvalget tidligere i uken.

Putin sa videre at Trumps uttrykk for et ønske om å gjenopprette forholdet til Russland og bidra til en slutt på krigen i Ukraina, etter hans mening er verdt å vie oppmerksomhet.

– Jeg har allerede sagt at vi vil samarbeide med ethvert statsoverhode som det amerikanske folk stoler på, sa Putin.

Trump har tidligere skrytt av at han ville fått slutt på krigen mellom Russland og Ukraina på mindre enn et døgn dersom han ble valgt til president, men har ikke gått innpå detaljer om hvordan han i så fall skulle fått det til.

På spørsmål om hva han ville gjøre dersom Trump ringer og foreslår et møte, svarte Putin:

– Jeg synes ikke det er skammelig å ringe ham heller. Jeg gjør det bare ikke, fordi lederne av vestlige land ringte meg nesten hver uke på et tidspunkt, før de plutselig stoppet.

