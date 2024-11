USA-ekspert om valget: – Dramatisk for USA, for verden og for Norge

– Vi kan få et USA vi aldri har sett i vår levetid. Han kan komme til å tilsidesette mye av det politiske systemet og styre som en sterkmann, sier Mjelde, som er professor ved Høgskulen på Vestlandet.

Flere vippestater ser ut til å gå til Trump, og både nettstedet Decision Desk HQ og Fox News har allerede onsdag morgen utropt den omstridte republikaneren til vinner av valget.

– Det er en utrolig personlig revansj for Trump. Nå vil han gå fri i straffesakene også, fordi han får juridisk immunitet som president, sier Mjelde og legger til.

– Dette er dramatisk for USA, for verden og for Norge. Vi får nå et mer politisk uforutsigbart USA enn noen gang før.

Professoren legger til at det imidlertid kommer til å ha en del å si om Demokratene får flertallet i Representantenes hus. Han påpeker at de i så fall kan blokkere en del for Trumps politiske agenda.