– Dette går trolig veien for Trump. Det er ikke over ennå, men det ser ikke lyst ut for Harris, sier professor Hilmar Mjelde ved Høgskulen på Vestlandet til NTB ved 5-tiden valgnatten.

– Dette er etter alt å dømme et nytt 2016. Dette valget er definitivt ikke som 2020-valget for Demokratene, legger han til.

– Et solid tegn om hvor valgvinden blåser, er stillheten fra Harris-leiren nå, mens Trump-leiren bobler av optimisme og energi.

Millioner av amerikanere sto i lange køer for å avlegge stemme i landets 50 delstater pluss hovedstaden Washington, og med unntak for enkelte tekniske problemer og bombetrusler gikk valget rolig for seg.

Klar ledelse

Da klokka nærmet seg 5 norsk tid, var det ingen overraskelser blant de statene der nyhetsbyråer og aviser har utpekt vinneren.

Donald Trump hadde da 246 valgmenn, og Kamala Harris hadde 210. Det trengs 270 valgdelegater for å vinne valget og bli USAs neste president.

Allerede da de første valglokalene på østkysten stengte, fastslo flere medier at Donald Trump som ventet hadde vunnet Kentucky, Indiana, West Virginia og South Carolina, mens Kamala Harris like forventet sikret seg Vermont.

Senere kom resultater fra delstat etter delstat på løpende bånd. En rekke mindre delstater gikk til Trump, og det gjorde også Florida og Texas, som Demokratene hadde en urealistisk drøm om å vinne, mens Harris tok de statene det var forventet at hun skulle vinne, blant dem Illinois og New York.

Vanskelig for Harris

Flere byråer har utpekt Trump til vinner i de viktige vippestatene Georgia og North Carolina sør i USA, og dermed må Harris vinne alle de tre rustbeltestatene Pennsylvania, Michigan og Wisconsin hvis hun skal hale seieren i land.

Analysebyrået Decision Desk og flere andre har allerede utpekt Trump til vinner i de to sørstatene, men noen holder ennå igjen for Georgia.

Foreløpig er det fortsatt uklart i de tre vippestatene i nord, men Harris har gjort det langt dårligere enn håpet. Trump har en knapp ledelse i alle tre, men det gjenstår fortsatt mange stemmer å telle.

Også i Arizona og Nevada leder Trump.

Resultater fra andre stater tydet tidlig på at Trump kunne gjøre det bra. Blant annet har samtlige valgkretser som er telt opp i Florida, beveget seg enda mer mot republikanerne enn før. Harris tapte også oppslutning i flere demokratiske valgkretser i det demokratiske Virginia.

Bedre enn ventet

– Trump ser ut til å gjøre det bedre i sørstatene enn ventet. Spesielt den store seiersmarginen hans i Florida og ledelsen i Virginia er dårlige tegn for Harris, sa professor Mjelde til NTB ved 4-tiden valgnatten.

Han sa at trenden kunne snu når de store og mest folkerike områdene i disse delstatene, Georgia og North Carolina, var ferdige med å telle stemmer.

– Men skulle dette stå seg, må Kamala Harris vinne vippestatene i nord for fortsatt å ha en vei til Det hvite hus, sa han.

– Jeg tror det er mer angst i Harris-leiren og mer optimisme i Trump-leiren nå. Men jeg understreker, ingenting er avgjort, sier han.

New York Times gikk i 3-tiden over til å vurdere at Trump ligger best an til å vinne valget, og i 6-tida var vurderingen deres at Trump hadde 89 prosent sjanse til å vinne.

Positivt for Trump

Valgdagsmålinger både nasjonalt og i vippestatene Georgia, North Carolina og Pennsylvania var også generelt positive for Trump.

Målinger for hele landet som Reuters viderebringer, viser at Trump øker sin støtte blant de yngste, mens Harris vinner fram blant eldre amerikanere, også hvite.

Blant velgere under 29 år øker Trump med 6 prosentpoeng, selv om Harris fortsatt har 55 prosent av dem, mens han mister 3 prosentpoeng støtte blant dem over 65. Der overtar Harris ledelsen med 50 mot 49 prosent.

Som forventet taper Harris støtte blant både svarte og velgerne med latinamerikansk bakgrunn. Trump øker støtten blant latino-menn med hele 18 prosentpoeng, og blant svarte menn med 1 prosentpoeng.

Harris øker marginalt oppslutningen blant både hvite og svarte kvinner, men taper støtte blant latina-kvinner. Å vinne klart blant kvinner var en sentral del av hennes strategi for å vinne valget.

























