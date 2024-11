– Folk fra begge ytterpunkter har delt sine følelser. Jeg har hatt kontakt med menighetsfolk som er veldig fornøyde, mens andre tror at verden vil forgå.

Slik svarer Eric Mandeville, leder for menighetsrådet i American Lutheran Congregation, når vi spør hvordan folk i menigheten dagen etter valget reagerer på at Trump blir USAs neste president.

– Hvordan trøster du dem som sørger?

– USA har en grunnlov som balanserer den lovgivende, utøvende og dømmende makten. Det er det politiske svaret. Det religiøse svaret er at dette er det Vårherre som styrer, og han gjør det bedre enn oss. Det er ham vi skal vende oss til, ikke politiske makter, sier Eric Mandeville til Vårt Land.

For menigheten er denne dagen en helt vanlig dag som ikke blir påvirket av valget i USA. Om kvelden er det studiesamling som starter med middag og fortsetter med samtale rundt den amerikanske pastoren Rick Warrens bok «The purpose driven life og what on earth am I here for».

Glad for rask avklaring

– Hva er dine egne følelser når valget nå er avgjort?

– Jeg er positivt overrasket over at det nå ser ut til at valget er avklart så raskt. Det er sunt for nasjonen, sier Eric Mandeville.

At Donald Trumps seier over Kamala Harris er så tydelig ser han også på som noe sunt. Avklaringen etter valget i 2020 dro ut i langdrag. En tydelig avklaring unngår at en slik uro gjentar seg:

– Det er jeg oppriktig glad for. Det gjør at folk kommer videre med livene sine.

RO: En rask avklaring i presidentvalget tror Eric Mandeville vil skape ro. (Synne Folstad Moen)

«Let no sin rule»

Dagens bibelord på menighetens hjemmeside dagen etter valget er fra Salmene 119, 133: «Gjør mine fottrinn faste slik du har sagt, la ingen urett få makt over meg!» Den siste setningen i den engelske versjonen av bibelordet er «Let no sin rule».

I sin seierstale henviste Trump til de som mente at «Gud hadde spart livet hans». Men han takket ikke Gud for seieren. Eric Mandeville har ikke sett talen når Vårt Land snakker med ham og vil derfor ikke kommentere den.

Amerikaneren har bodd i Norge siden 2000. Han vil ikke avsløre hva han selv stemte i gårsdagens valg. Mens Norge har vært opptatt av hvem som blir president, poengterer han at valget egentlig var flere valg, som han mener var like spennende som presidentvalget. Blant annet skulle man ta stilling til abort.

BØNN AS USUAL: Eric Mandeville sier at den amerikanske menigheten i Oslo skal be for Trump, slik de vanligvis ber for ledere i USA og Norge. (Synne Folstad Moen)

Mandeville er født i Virginia, men stemmer i Colorado. Der skulle man også ta stilling til om det skulle være lov å skyte gaupe. Han kommer i farten ikke på om han svarte på det spørsmålet.

Ber at Gud veileder Trump

– Hva ber du om for president Trump?

– Vi ber ikke stort annerledes enn vi gjør i en vanlig gudstjeneste. Vi ber om veiledning og støtte til våre ledere, og vi ber både for ledere i Norge og USA. Dette vil ikke endre seg.

For American Lutheran Congregation som menighet har valget vært uinteressant, ifølge menighetsrådslederen. På kirkekaffen etter gudstjenesten har kanskje noen diskutert, men det har ifølge Mandeville vært på et privat og vennskapelig plan.

– Som menighet er vi nok mindre interessert i et amerikansk valg enn nabomenigheten Frogner er i et norsk valg. Den norske kirke får tross alt penger fra staten, mens vi ikke får midler fra den amerikanske staten

Mandeville har ikke sett at politiske motsetninger mellom republikanere og demokrater har splittet menigheten. Det er ikke bare amerikanere som går i kirken på Frogner. Menigheten på 3–400 medlemmer har folk fra 35 nasjoner.

---

American Lutheran Congregation

American Lutheran Congregation (ALC) er en menighet som har kirke på Frogner i Oslo.

Menigheten har 3–400 medlemmer fra 35 nasjoner.

Prest er Sherri Frederikson

Leder i menighetsrådet er Eric Mandeville.

Med det økte antallet med amerikanere i Norge etter krigen kom ønsket om en egen menighet. Første gudstjeneste ble holdt oktober 1958.

---