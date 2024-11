Abortforkjempere vant fram i sju amerikanske delstater – tapte i tre

Et av presidentkandidat Kamala Harris viktigste valgsaker var retten til selvbestemt abort. Men velgere, som mener at abort stort sett bør være lovlig, støttet bare Harris med 51 prosent mot 47 prosent.

Dette kan tyde på at Trumps forsøk på å gjøre sitt standpunkt mindre tydelig, var vellykket – og bidro til å svekke det som ble sett som et av Harris' fortrinn.

Trump sa før valget at han var imot et nasjonalt forbud mot abort, men at han mener delstatene selv kan bestemme hvor strenge eller liberale deres egne lover skal være.

Spørsmålet om abort sto på stemmeseddelen i ti av USAs delstater.

Tre tap

Forkjempere for abortrettigheter tapte i Florida, Nebraska og South Dakota, men vant altså i de andre statene der spørsmål om abortrettigheter sto på stemmesedlene. Det gjaldt blant annet i dypt konservative Missouri, der et nytt vedtak åpner for å oppheve et av de strengeste abortforbudene i landet.

Også i Arizona, Colorado og Maryland stemte velgerne for kvinners rett til selv å avgjøre i abortspørsmålet. Velgere i Nevada godkjente også et tillegg, men de må godkjenne det igjen i 2026 for at det skal tre i kraft.

I New York ble en endring som forbyr diskriminering på grunnlag av «utfall av svangerskap», vedtatt. Det betyr at kvinner ikke skal diskrimineres på grunn av hva som skjedde med deres graviditet.

Sasha Ahuja, som leder kampanjen «newyorkers for Equal Rights», karakteriserer resultatet som en «enorm seier for alle newyorkere».

I Montana stemte velgerne for å endre delstatens grunnlov for å garantere retten til abort. Endringen vil dermed opprettholde dagens lov i Montana, der abort er lovlig.

Missouri

Abortforkjemperne i dypt konservative Missouri sa tydelig fra om at de ville endre delstatens strenge praksis.

Fram til nå har abort vært helt forbudt med unntak for medisinske kriser, men uten unntak for voldtekt eller incest. En meningsmåling tidligere i år viste at 52 prosent av velgerne er tilhengere av abort inntil rundt uke 24.

– I dag har folk i Missouri skrevet historie og sendt et klart budskap: Beslutninger knyttet til graviditet – også abort, prevensjon og behandling ved spontanabort – er personlige og private og skal være opp til den enkelte og familien, ikke politikere, sier Rachel Sweet, som har ledet kampanjen for å fjerne abortforbudet.

Forbudet og andre restriktive lover blir ikke automatisk opphevet. Forkjempere må nå be domstolene om å oppheve lovene slik at de samsvarer med de nye vedtakene.

Nei i Florida

Velgerne i Florida stemte derimot nei til å grunnlovsfeste retten til abort. Delstaten beholder dermed guvernør Ron DeSantis' forbud mot abort etter seks uker av svangerskapet.

En endring av delstatens grunnlov krevde at minst 60 prosent av velgerne støttet forslaget, noe de ikke gjorde. Dermed opprettholdes abortforbudet etter uke seks.

Marjorie Dannenfelser, president i den nasjonale anti-abortgruppen SBA Pro-Life America, beskrev resultatet som «en betydningsfull seier for livet i Florida og for hele vårt land». Hun roste DeSantis for å ha ledet an i kampen mot endringene.

Trump mot

Presidentkandidat Donald Trump, som selv er bosatt i Florida, sa han ville stemme mot abortforslaget, etter at han først virket å ville støtte lovendringen.

At Florida stemmer nei, er første gang et forsøk på å beskytte abortrettigheter mislykkes etter at den føderale retten til selvbestemt abort, kjent som Roe v. Wade-kjennelsen, ble fjernet av USAs høyesterett i 2022.

Mange vet ennå ikke at de er gravide i uke seks av svangerskapet, noe som har ført til at blant annet Det hvite hus har vært svært kritiske til Floridas nåværende abortlov.

Abortpraksis

I dag har 13 delstater i USA forbud mot abort gjennom hele svangerskapet, men med noen få unntak. Fire delstater forbyr abort etter rundt seks uker.

Til tross for forbudene har antallet aborter økt litt, blant annet fordi flere bruker abortpiller, og det finnes organiserte nettverk som hjelper kvinner med å reise til steder hvor abort er tillatt.

Forkjempere for selvbestemt abort understreker imidlertid at forbudene har gjort det vanskeligere å få tilgang til abort, særlig for kvinner med lav inntekt og minoriteter i delstatene med strenge lover.













(©NTB)