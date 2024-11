Den tydelige kollektivet preferansen for republikanske Trump kommer fram i en undersøkelse tankesmia Israel Democracy Institute har gjennomført for Haaretz.

65 prosent – altså nesten to tredeler – svarer at en Trump-seier er best for Israels interesser. Bare 13 prosent – én av åtte – tror det er best for Israel om den demokratiske visepresidenten, Kamala Harris, rykker opp etter valget.