Oslo rådhus skal flagge for Palestina

– For Venstre er det viktig å vise solidaritet med det palestinske folk. Deres situasjon har aldri vært verre. Oslo som fredsby bør ta avstand fra okkupasjons- og annekteringspolitikk, sier Anna Dåsnes, leder i Oslo Venstre, til NRK.

Partiet, som sitter i byråd i Oslo sammen med Høyre, kommer til å si ja til at det palestinske flagget får vaie utenfor rådhuset på FNs Palestina-dag 29. oktober.

Det til tross for at byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) fraråder flagging.

I en uttalelse til forslaget skriver han at fjorårets heising av det palestinske flagget var et unntak.

– Rådhuset skal være et hus for alle innbyggere i byen uavhengig av politisk ståsted, religion og livssyn og ikke bidra til polarisering i det offentlige ordskifte, skriver Lae Solberg i uttalelsen.

Likevel bekrefter Dåsnes overfor NRK at Venstre vil si ja til flagging når saken blir behandlet på nytt om to uker. Også SV, MDG og Ap kommer til å støtte flaggforslaget fra Rødt.

Et utvalg i bystyret vedtok tidligere i høst at kommunens bygg ikke skal lyses opp med andre lands flagg. Mandag bestemte imidlertid flertallet i utvalget at det kan gjøres unntak for FN-dager.

Derfor ba Høyre om at behandlingen av saken ble utsatt, slik at de får tid til å vurdere Palestina-forslaget i lys av de nye reglene.

