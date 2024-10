USA-ekspert kaller Biden-kommentar megatabbe

Kommentaren det siktes til, falt da Biden holdt en telefonkonferanse tirsdag.

– Den eneste søpla jeg ser som flyter der ute, er hans tilhengeres, sa presidenten tilsynelatende.

Det var et svar på en kommentar fra komikeren Tony Hinchcliffe, som kalte Puerto Rico «en søppeløy» mens han opptrådte på et valgmøte for republikanernes presidentkandidat Donald Trump søndag.

Apostrof eller ei

Diskusjonen i USA dreier seg om en apostrof. Mente presidenten «supporters» (tilhengere) eller «supporter's» (tilhengeres)? Biden mener han sa det sistnevnte, men i muntlig engelsk er det umulig å høre forskjell.

– Jeg finner faktisk forklaringen hans troverdig, for på engelsk hadde Bidens formulering rent grammatisk en dobbel betydning, sier Mjelde, som er professor ved Høgskulen på Vestlandet.

Han kaller det uansett en «megatabbe» og mener Biden har et ansvar for å uttale seg slik at det ikke kan tolkes som at han kalte Trumps velgere søppel. Visepresident og Demokratenes presidentkandidat Kamala Harris har også tatt avstand fra kommentaren.

Gavepakker

Mjelde peker på at Biden også nylig kom med en tvetydig kommentar som ble tolket som at Trump burde fengsles. Presidenten presiserte raskt at han mente at han burde «sperres ute politisk», men kommentaren skapte likevel furore.

– Disse to tabbeuttalelsene er gavepakker til Trumps anklager om at «systemet» er ute etter å ta ham, og at den politiske eliten ser ned på Trumps velgere, sier Mjelde.

Han mener de verste politiske tabbene som kan begås, er de som tilsynelatende bekrefter folks mistanker, og peker på at Trumps kjernevelgere mistenker at Demokratene ser ned på dem.

Mjelde sier også at tabben hindrer Harris i å bruke Hinchcliffes kommentar om Puerto Rico på en effektiv måte – noe som kunne påvirket flere millioner puertoricanere som bor på det amerikanske fastlandet og har stemmerett.

