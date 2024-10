Kvinner dominerer årets Bragepris-nominasjoner

Blant de nominerte er Kathrine Nedrejord, som kan vinne sin første Bragepris for skjønnlitteratur for romanen «Sameproblemet». Der tok forfatteren, selv samisk, for første gang fatt i det samiske i en voksenbok.

Det lot Brageprisens jury seg imponere av: «Med denne romanen har Nedrejord overgått seg selv som en helt spesielt slagkraftig og fryktløs forfatter, og berører leserne dypt med sin historie», heter det i nominasjonsbegrunnelsen.

– Det er en stor del av livet mitt, kanskje en så stor del at det virket for massivt å gå inn i det før jeg hadde nok erfaring med skriving til å behandle stoffet på en måte jeg kan stå for, sa Nedrejord til NTB da hun vant Oktoberprisen i august.

Hun konkurrerer om Bragepris i skjønnlitteratur med Heidi Furre, som skriver om sorg og det å miste et søsken i «Technotika», Malin C.M. Rønning, som er nominert for andreromanen «Det tolvte huset», og Brynjulf Jung Tjønns diktsamling «Norsk kjærleik».

Afghanistan og Bosnia

I klassen for sakprosa kappes to bøker som begge handler om krig og ettervirkningene av den: Ayesha Wolasmal og hennes innsideskildring «Tusen dager med Taliban» er den ene, og Inger Skjelsbæks «Sarajevos roser», om krigen i Bosnia og dens etterliv, er den andre.

I tillegg er Terje Øiesvold nominert for «Fra Nord. Nordkalottens billedhistorie», og Marit Beate Kasin for «Naturparadokset. Om naturen vi mister og hvordan vi kan få den tilbake».

I barne- og ungdomsbøker er Tyra Teodora Tronstad nominert for «Løgner som lyser», Per Dybvig for sin første helt egne bok for barn, kalt «De står i kø», Kristine Rui Slettebakken og illustratør Nora Brech for «Billie og Bo og den heidundrandes jula» og Kjersti Synneva Moen for sin nye grafiske bok «Tittel: Selma gjør så godt hun kan» – som er hennes andre bok.

Flukt og arbeiderbarn

I sakprosa for barn og unge er Kristina Quintanos sterke bok «Flukt», med elleve ungdommers historie om sin flukt, nominert sammen med Reidar Müller og illustratør Sigbjørns Lilleengs «Livet er livsfarlig!», Kari Saanum og illustratør Signe Torp med «Tittel: Barna i fabrikkbyen – Arbeiderliv i Kristiania 1890» og Sarah Herlofsen og illustratør Fredrik Edéns «En dag i ungdomskroppen».

Brageprisene, som har som formål å hedre norsk litteratur og forfatterskap, deles ut 21. november.

Prisene har vært utdelt siden 1992 av stiftelsen Den norske Bokprisen.

Aschehoug med flest

Av forlagene leder Aschehoug med fem nominasjoner. Forlaget dominerer klassen for barne- og ungdomsbøker med tre nominerte forfattere av fire, samt en nominasjon i sakprosa for unge.

Oktober forlag har to nominasjoner, begge i klassen for skjønnlitteratur. To nominerte har også det nordnorske forlaget Orkana, i sakprosaklassene for voksne og barn.

En nominasjon hver har Kagge, Cappelen, Herosa, Res Publica, Gyldendal, Flamme, Press og Vigmostad & Bjørke.













