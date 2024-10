Regjeringens rusreform: Vil stramme inn på mindre narkolovbrudd

– Regjeringen slår fast at narkotikabruk er forbudt og skal være ulovlig, sa helseminister Jan Christian Vestre (Ap) da han la fram reformen sammen med justisministeren. Etter lang tid har Arbeiderpartiet og Senterpartiet blitt enige om en felles narkotikapolitikk. I rusreformen som legges fram fredag, foreslås det å innføre en ny lovbestemmelse for mindre narkotikakriminalitet.

Den skal slå fast at det er ulovlig å bruke eller å ha narkotika i lommen, uansett hvor lite det er snakk om.

– Regjeringen vil foreslå en ny, samlet straffebestemmelse om bruk, erverv og innehav av mindre mengder narkotika til egen bruk. Regjeringen vil videre avklare hvilke narkotikaovertredelser som faller inn under den nye straffebestemmelsen og om dagens mengdegrenser bør reduseres. Regjeringen vil i den forbindelse vurdere utvalgets forslag om nye mengdegrenser, skriver regjeringen i reformen.

Flere virkemidler for politiet

I dag reagerer politiet med bot eller påtaleunnlatelse, altså at man slipper straff, dersom man har små doser narkotika til eget bruk på seg.

Men nå vil partiene klargjøre at dette også skal være forbudt. Rusavhengige skal fortsatt få påtaleunnlatelse.

Regjeringen gjør det også klart at de vil gi politiet større handlingsrom for å reagere mot narkotikakriminalitet, men de har ennå ikke fastsatt tydelig hvordan de vil gjøre det.

– Regjeringen vil fremme lovforslag som sikrer politiet hjemler for mer effektiv håndheving av forbudet mot bruk og befatning med narkotika til eget bruk. Regjeringen registrerer at utvalget mener at politiet etter gjeldende rett ikke er avskåret fra å bruke kroppslig undersøkelse for å avdekke bruk av narkotika. Regjeringen vil i den forbindelse vurdere om det skal innføres en egen bestemmelse om kroppslige undersøkelser for å avdekke rusmiddelinntak, og om kroppslig undersøkelse som hovedregel skal gjennomføres som spyttprøve for å sikre at det ikke bruke, skriver regjeringen.

Regjeringen tar sikte på å legge fram det nye lovforslaget før påske. Høringsrunden om det såkalte håndhevingsutvalget, som foreslo flere grep, blant annet å tillate at politiet tar spyttprøver, gikk ut torsdag denne uken.

Forebygging og behandling

Regjeringen foreslår også flere tiltak for å styrke arbeidet innen forebygging, behandling, skadereduksjon og ettervern.

Blant annet vil de innføre en egen tiltaksplan for å øke rusavhengiges menneskerettigheter og samfunnets forståelse av rusavhengighet som en sykdom – og beskytte rusavhengige bedre fra fordømmelse, stigmatisering og diskriminering.De vil også innføre flere lavterskelklinikker i rusavhengiges nærmiljø som gir et bredt Spekter av helsehjelp uten krav om henvisning eller timeavtale (såkalte «nærklinikker»).





