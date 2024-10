– For meg er det viktig at de som kommer på Stortinget har en viss erfaring, ikke minst yrkeserfaring. En god del av de som nå blir politikere har aldri har vært noe annet enn politikere. Da får de et feil blikk på samfunnet, etter min mening.

Kalle Fürst (80) er mangeårig TV-produsent i NRK. I høst har han fått en ny kampsak: Flere eldre inn på Stortinget blant landets øverste tillitsvalgte. Etter at han tok opp dette i et debattinnlegg i Nettavisen, har Vårt Land bedt om intervju – sammen med nasjonalforsamlingens nestor: Carl I. Hagen (80).

MODELL: På en modell forteller Carl I Hagen til Kalle Fürst hvordan stortingsbygningen er forandret gjennom årene. (Erlend Berge)

– Hva er galt med aldersfordelingen på Stortinget som nå har sittet i tre år?

– Det er en overrepresentasjon i middelaldergruppen, sier Kalle Fürst.

GYMNASKAMERATER: Carl I Hagen og Kalle Fürst finner hverandre i minneboka fra Persbråten gymnas i Oslo. (Erlend Berge)

Han mener eldre i Norge er sterkt underrepresentert og blir usynliggjort blant Stortingets 169 representanter.

Slik er regnestykket hans hvis aldersgrupper skal representeres på Stortinget: Aldersgruppen fra 62 til 75 år burde hatt 19 representanter, ikke 7 som i dag. Aldersgruppen over 75 år burde hatt 15, ikke 1 som i dag.

Gjennomsnittsalderen blant de folkevalgte har gått nedover siden 1963. Da var snittet på 53,8 år. Ved valget i 2021 var snittet 45,6 år – et snitt som har holdt seg omtrent likt siden 1993.

Da Carl I. Hagen i en alder av 77 år ble innvalgt i 2021 var han den eldste som har vært innvalgt på Stortinget siden krigen. Han tar ikke gjenvalg neste år. Det gjør heller ikke de to som følger bak ham i alder: Per Olaf Lundteigen (71), Sp og Rasmus Hansson (69), MDG.

All politikk har godt av å ha eldre for å få fram ulike synspunkter — Kalle Fürst

Gymnaskamerater

Når Hagen tar imot i Stortingets inngangshall, har Fürst med en tynn bok som han viser Stortingets eldste representant. Boken har tittelen «Persbråtenrussen 1963» og inneholder alle avgangselevene ved Persbråten gymnas i Oslo dette året.

Det viser seg at begge har sin plass i boka og kjenner hverandre fra da de gikk på skolen sammen.

– Vi aldri har vært helt sånn politisk like, men vi har hatt det hyggelig sammen og vært gode venner, sier Fürst, som kaller seg «besteborgerlig radikal».

Carl Ivar, som Fürst konsekvent kaller ham, nikker.

Etter en økt med Vårt Lands fotograf blar Carl I. Hagen i den mer enn 60 år gamle russeboka der han finner bildet av seg selv med russelue.

– «Ingeniør av et eller annet slag».

Carl I. Hagen leser om sine framtidsdrømmer. Han ble økonom og toppolitiker – «av et eller annet slag».

Livserfaring, livserfaring

Å få flere «eldresaker» på agendaen er ikke det viktigste for herrene Fürst og Hagen.

– All politikk har godt av å ha eldre for å få fram ulike synspunkter. Som ikke bare er rotfestet i politiske partier, men i livserfaring. Det er en egenskap som er viktig, sier Kalle Fürst.

En stortingsgruppe som har politikere i alderen 50 til 80 år har «en annen måte å snakke på enn i en ungdomsgjeng», mener Hagen. Da blir også politikken annerledes.

Da han som 30-åring ble valgt inn på Stortinget første gang hadde han «alle svar, kunne alt og visste alt», forteller han.

– Etter hvert skjønte jeg at det var ikke helt riktig.

Hagen trekker fram at eldre har med seg mer historie. Det kan føre til at man unngår å gjenta politiske tabber.

ENIGE: Carl I Hagen og støtter Fürst sitt utspill om at eldre er diskriminet ved at de ikke er bedre representert på Stortinget. (Erlend Berge)

Kvoter? Ja. Nei

– Men hvor mye ansvar skal vi legge på eldres vilje til å la seg nominere?

– En god del, sier Carl I. Hagen.

Kalle Fürst tror at det er mange – i likhet med han – som har mye energi på tross av alderen. Begge mener at det først og fremst er partiene som må nominere eldre og få dem på partilistene.

Partiene kan ordne med kvoter hvis de vil, men jeg er i prinsippet mot et slikt system — Carl I. Hagen

– Hva med kvoter slik at aldersgrupper blir bedre representert på Stortinget?

– Partiene kan ordne med kvoter hvis de vil, men jeg er i prinsippet mot et slikt system, sier Carl I. Hagen.

Fra sin tid som leder i Frp er han kritisk til om nominasjonskomiteene arbeider godt nok:

– De som skal nominere, har nesten ingen kunnskap om hva folk gjør, hvordan de oppfører seg. Jeg fikk sterk kritikk da jeg enkelte ganger i Fremskrittspartiet indirekte blanda meg inn i nominasjonen, sier Hagen.

PRESS: Carl I Hagen har fått klare hentydninger om at han burde ha gitt seg tidligere i politikken. (Erlend Berge)

Ivrige velgere

Velgere over 60 år er de ivrigste velgerne: Nærmere 90 prosent av dem stemte ved stortingsvalget i 2021, og de har økt valgdeltakelsen ved de siste valgene, viser tall fra Institutt for samfunnsforskning.

Stortinget bør i noen grad speile velgerne, mener valganalytiker Svein Tore Marthinsen som har vært opptatt av representasjon:

– Blir stortingsrepresentantene for like i bakgrunn og alder kan vi få beslutninger som ikke er gode.

Alder kommer langt bak politisk dyktighet på lista over hvem som blir nominert av partiene, sier valganalytikeren. Han har sett på kandidatene som til nå er nominert til neste års stortingsvalg og registrerer at Frps Hans Andreas Limi kan bli Stortingets eldste. Da er han 65 år.

– Burde valgsystemet sikre bedre representasjon?

– Man kan argumentere for at velgerne har for liten makt til å påvirke valget og at nominasjonskomiteene har for stor makt. På den andre siden skal representantene representere sitt parti, ikke sin aldersgruppe, og det er partienes politikk velgerne først og fremst stemmer på, sier Marthinsen.

---

Eldst etter krigen

Astrid Nøklebye Heiberg var 79 år gammel da hun gikk av som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet i 2016. Hun var da den eldste statssekretæren i Norge etter krigen. Hun var også den eldste da hun møtte på Stortinget fra 2018.

Carl I. Hagen er 81 år når han slutter på Stortinget neste år. Han er da den eldste stortingsrepresentanten i Norge etter krigen.

---

Press – og comeback

Kalle Fürst har argumentert for at eldre må gi personstemmer til stortingskandidater med høy alder, men fra og med neste valg er det ikke mulig å gjøre endringer på stemmeseddelen til stortingsvalg.

– Hvorfor er ikke eldre høyere på valglistene – er det komiteene som ikke nominerer dem, eller vil ikke eldre bli valgt?

– Begge deler. Passerer du 60 år begynner folk å spørre «du skal vel gi deg nå?». Du føler et press, sier Carl I. Hagen.

– Snakker du om deg selv nå?

– Ja, delvis. I perioden 2001 til 2005 så var det helt klart mange som lurte på om jeg skulle stille til gjenvalg i 2005: «Nå må han vel snart gi seg». Jeg stilte til valg.

Han gikk ut av rikspolitikken i 2009, men gjorde comeback i Stortinget i 2021-valget. «Jeg savnet meg selv», sa han. I Oslo var han omdiskutert, men Oppland Frp ville ha ham på topp, og han ble valgt inn på utjevningsmandat.

Eldre kan avlastes

– Risikerer vi ikke, med stortingsrepresentanter opp i årene, at vi kan få Biden-effekten – at eldre kan bli kraftig svekket i løpet av kort tid?

– Det rare er at Biden ikke skjønte på et tidligere tidspunkt at han ikke burde fortsette. Jeg har skjønt at jeg ikke bør fortsette, sier Hagen.

Jeg har skjønt at jeg ikke bør fortsette — Carl I. Hagen

– Jeg padler tre eller fire ganger i uken. Det er noe med å både holde hodet aktivt, men også holde deg fysisk aktiv så lenge du kan, sier Kalle Fürst.

I tilværelsen som stortingsrepresentantant kan det i perioder være lange dager og mange møter, men Hagen mener at eldre representanter kan bli avlastet.

– Jeg har sagt på fleip, men også med litt alvor, at man kan utvide hva du kan kalle rettigheter for eldre representanter. Du kan lage en regel om at alle over 60 år på Stortinget kan ha inntil fire eller seks uker årlig med ubetalt permisjon.

– Da ville det bety at de mindre til stede på Løvebakken?

– Husk at den viktigste jobben man gjør, det er i gruppemøtene. Det er der politikken utformes. Og vararepresentanten kan møte, sier Hagen, som ser for seg at representantene også kan delta på video når det er møte i stortingsgruppene og i komitémøter, som også tidligere har tatt til orde for dette.

RUSSEBOK: «Mange har drukket av kunnskapens kilde, selv har jeg bare gurglet meg», var Carl I Hagens russemotto i 1963 (øverst t.h.). «Full tilfredshet eller Eders jomfrudom tilbake» var mottoet til Kalle Fürst, som var redaktør av russeavisa Fnolebnoll (midten t.v.). (Erlend Berge)

– Hvor mange piller?

Carl I. Hagen opplever et snev av aldersdiskriminering på Tinget, innrømmer han.

– Av og til, men det er mer spøkefullt. Det er ikke noe jeg vil kalle et problem. Det er mer det at jeg er ensom.

Jeg er ensom — Carl I. Hagen

For Hagen handler det om at han har mindre til felles med de fleste andre på Stortinget. De har mindre å snakke om utenom politikken, rett og slett.

På vei ut av Stortinget etter intervjuet snakker de gamle gymnaskameratene om helsa. En har operert kneet. Den andre hofta.

– Hvor mange piller tar du? spør de hverandre.

---

Carl I. Hagen

80 år, fra Oslo

Innvalgt for Frp Oppland

Ledet Frp i 28 år

Har sittet på Stortinget i 39 år.

---

---

Kalle Fürst

80 år, fra Oslo

Tidligere programsjef i NRK, produsent og regissør

Initiativtaker til NRK Super

---