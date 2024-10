Tyrkisk TV: Den islamske predikanten Fethullah Gülen er død

Gülen har budd i eksil i USA sidan 1999, trass ei rekke tyrkiske forsøk på å få han utlevert.

Gülen og rørsla hans vart utpeika som ein erkefiende av president Recep Tayyip Erdoğan og regjeringa hans. Dei skulda han mellom anna for å stå bak kuppforsøket i Tyrkia i 2016, skuldingar Gülen sjølv har avvist.

Tusenvis av påstått tilhengarar av predikanten er sidan fengsla, over 3000 av dei på livstid. Over 140.000 andre har vorte sparka frå offentlege stillingar, blant dei lærarar og politifolk.

Den avdøde imamen er kjend for å vere grunnleggjaren av den religiøse og sosiale Gülen-rørsla på 1970-talet. Den står for ei moderat tolking av islam og har ein millionstor tilhengarskare i Tyrkia. I mai 2016 vart rørsla, som er meir kjend under namnet Hizmet, sett på terrorlista til styresmaktene.

Tidlegare var han ein av Erdoğans allierte, men dei vart erkefiendar etter at Gülen-rørsla skulda den tyrkiske presidenten for korrupsjon.

I 2013 var Gülen på Time Magazines liste over dei 100 mest innverknadsrike personane i verda.