Anne Kristin Bruns kjemper om stortingsplass for KrF i Rogaland

Etter at Olaug Bollestad gikk av som partileder i KrF, har det åpnet seg et tomrom i nominasjonsprosessen til neste års stortingsvalg. Til Dagen forteller 61 år gamle Anne Kristin Bruns at hun vil ha andreplassen på stortingslista.

KrFU-leder Hadle Bjuland og tidligere Soknedal-ordfører Jonas Sayed duellerer om førsteplassen, den kampen vil ikke Bruns blande seg inn i, men hun føler hun kan utfylle den av de to som tar førsteplassen.

– Jeg er en kvinne på 61 år og har med meg en annen type erfaring fra familieliv og arbeidsliv blant de stemmeløse i samfunnet. Jeg har opplevd å nesten miste et barn og å være forelder i ulike livssituasjoner. Jeg tviler ikke på at de kan sette seg inn i hvordan det oppleves, men jeg har kjent det på kroppen, sier hun til avisen.

Stavanger-politikeren er populær i hennes egen hjemkommune. Ved forrige lokalvalg var hun blant politikerne som fikk flest personstemmer, skriver Dagen.