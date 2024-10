Israelske soldater brøt seg inn i Unifil-leir – FN-soldater rammet av røykgranater

Det skal ha vært tre tropper med israelske soldater som krysset den såkalte blå linjen inn i Libanon, ifølge den fredsbevarende styrken. Dette er navnet på demarkasjonslinjen mellom Libanon og Israel, som ble opprettet av FN i 2000.

To israelske stridsvogner ødela hovedinngangen til en Unifil-base og krevde at basen slukket lysene sine, skriver de i en uttalelse.

Røykgranater

– Rundt klokka 6.40 meldte fredsbevarende styrker i samme stilling om at det ble avfyrt flere granater 100 meter mot nord. Disse granatene avga røyk, og på tross av at alle tok på seg gassmasker, led 15 soldater av ulike virkninger, blant annet hudirritasjoner og reaksjoner i mage og tarm, etter at røyken kom inn i leiren. Disse mottar nå behandling, heter det i uttalelsen.

Ifølge nyhetsbyrået AFP hevder Unifil også at israelske soldater hindret dem fra å gå inn i en libanesisk landsby langs grensen.

– Vi har bedt det israelske militæret om en forklaring etter disse sjokkerende hendelsene.

Unifil holder linjen

Israels statsminister Benjamin Netanyahu ba søndag ettermiddag FN om å trekke Unifil-styrkene fra kampsoner i Libanon.

– Flytt Unifil-styrkene ut av veien. Det bør gjøres nå umiddelbart, sier Netanyahu i en video, der han henvender seg til FNs generalsekretær António Guterres, som nylig ble stemplet som uønsket – persona non grata – i Israel.

Fem Unifil-soldater har de siste dagene blitt såret sør i Libanon. Det israelske militæret (IDF) har tatt på seg ansvar for fire av hendelsene som skjedde torsdag og fredag, men har ikke kommentert den siste, som fant sted lørdag.

IDF hevder at Hizbollah-krigere posisjonerer seg ved Unifil-stillingene, og Netanyahu ber dem derfor trekke seg bort fra utsatte områder der IDF og Hizbollah-krigere kjemper mot hverandre.

Unifil har gjort det klart at de ikke kommer til å trekke seg fra sine stillinger, etter en enstemmig beslutning blant de 50 landene som deltar i styrken.