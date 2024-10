Tenåringsjenter stjeler mest: – Det er et fasadejag der ute

Sikkerhetssjef Steinar Vadla Risa i Vadla Trygghetsbyrå forteller at jenter står for rundt sju av ti butikktyverier begått av ungdommer mellom 10 og 17 år.

– For å tilhøre de rette gjengene må du ha de rette klærne og sminkeproduktene, sier sikkerhetssjefen til Aftenposten.

Vadla Trygghetsbyrå er et vaktselskap som jobber for å stoppe lommetyver og forhindre butikktyverier. I jobben har han tatt over 4000 tyver.

Risa tror barn og unge stjeler enten fordi de vil være en del av en gjeng, eller fordi det er merkevarepress i miljøet.

– Det er et fasadejag der ute. For å tilhøre de rette gjengene må du ha de rette klærne, de populære sminkeproduktene eller det rette elektroniske utstyret, legger han til.

Tall fra Oslo-politiet viser at antall anmeldte butikktyverier blant unge mellom 10 og 17 år økte med 35 prosent fra 2022 til 2023. Økningen gjaldt spesielt barn og unge i ungdomsskolealder. Økningen ser ut til å fortsette i år, viser tall fram til august.

Politiet sier også at det ble registrert flere forhold for jenter enn for gutter.

– Konsekvensene for unge under kriminell lavalder kan innebære anmeldelse. Det kan også ende med avhør sammen med foresatte eller bekymringssamtale, sier leder for felles forebyggende enhet i Oslo-politiet, Jane Bechmann Dahl, til avisen.

