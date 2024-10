IDF kaller hendelse der to FN-soldater ble skadet for «en feiltakelse»

I en uttalelse fredag sier IDF at soldatene «ble skadet ved en feil i forbindelse med kamper mot Hizbollah i det sørlige Libanon». De sier videre at hendelsen har vekket dyp bekymring, og at det vil bli foretatt en grundig gjennomgang.

Det var FN-styrken selv som fredag meldte at to av deres soldater hadde blitt skadet i to eksplosjoner nær et observasjonstårn ved Unifils hovedkvarter. Torsdag åpnet ifølge Unifil en israelsk stridsvogn ild mot et observasjonstårn nær hovedkvarteret torsdag. Tårnet ble truffet, og to soldater ble skadet da de falt ut.

Israel innrømmer å ha vært aktive i området torsdag, men hevder at Unifil fikk beskjed om å holde seg i ro i beskyttede soner før skytingen begynte.