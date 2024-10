– De får prisen for sin innsats for en atomvåpenfri verden og for å vitne om hvorfor atomvåpen aldri må brukes igjen, sa Nobelkomiteens leder Jørgen Watne Frydnes på den tradisjonsrike pressekonferansen på Nobelinstituttet fredag.

Medlemmene av organisasjonen er kjent under navnet Hibakusha.

– Som et svar på atomangrepene i august 1945 har en global bevegelse mot atomvåpen arbeidet iherdig for å øke bevisstheten om de katastrofale humanitære konsekvensene av å bruke kjernefysiske våpen. Gradvis har det utviklet seg en internasjonal norm som stigmatiserer bruk av atomvåpen som moralsk uakseptabelt. Denne normen omtales gjerne som «the nuclear taboo», sa han.

Vitnesbyrdet fra de overlevende i Hibakusha er unike i denne sammenhengen. Disse tidsvitnene har bidratt til å skape og befeste en utbredt motstand mot atomvåpen over hele kloden, la han til.

Ba om hjelp til Gazas barn

Situasjonen for Gazas barn ligner nå den i Japan på slutten av andre verdenskrig, sier Nihon Hidankyos leder Toshiyuki Mimaki på en pressekonferanse i Tokyo fredag, etter at organisasjonen ble tildelt Nobels fredspris.

Gazas barn lider nå under lignende forhold, ifølge Mimaki.

– Det er som i Japan for 80 år siden, sier han.

Mimaki omtaler videre tildelingen som en «kraftig appell til verden om at avskaffelse av atomvåpen kan oppnås».

– Atomvåpen bør absolutt avskaffes, sier han videre. Han kritiserer videre ideen om at atomvåpen fører til fred.

– Det har blitt sagt at atomvåpen skaper fred i verden. Men atomvåpen kan brukes av terrorister, sier Mimaki.

– For eksempel: Om Russland bruker dem mot Ukraina, eller Israel mot Gaza, så vil det ikke ta slutt der. Politikerne bør vite disse tingene, legger han til.

Tidligere sa Mimaki at han «aldri kunne ha drømt om» at organisasjonen skulle vinne fredsprisen.

---

Fakta om Nihon Hidankyo

Organisasjon ble stiftet i 1956.

Den ble opprettet som en grasrotbevegelse av overlevende etter angrepene mot Hiroshima og Nagasaki i 1945.

Medlemmer kalles Hibaskusha, som betyr «eksplosjonsofre».

Formålet er å jobbe for total avskaffelse av atomvåpen.

Bakgrunnen for opprettelsen var et ønske om å legge press på den japanske regjeringen om å gi mer støtte til ofre, samt arbeide for at andre land skal forby atomvåpen.

Siden opprettelsen har tidsvitner som representerer organisasjonen reist verden rundt og fortalt om de enorme ødeleggelsene og menneskelige lidelsene som ble forårsaket av bombene. De sender også årlig delegasjon til FN.

Får fredsprisen for sin innsats for å oppnå en verden fri for atomvåpen og for å demonstrere gjennom tidsvitner at atomvåpen aldri må brukes igjen.

Kilde: NTB

---

Nobels fredspris-vinner 2024 FRED: Jørgen Watne Frydnes er ny leder av Nobelkomiteen og dette var hans første gang til å kunngjøre vinneren av Nobels fredspris. (Javad Parsa/NPK)

Beskriver det ubeskrivelige

– Hibakusha hjelper oss å beskrive det ubeskrivelige, tenke det utenkelige og ta inn over oss den ufattelige smerten og lidelsen forårsaket av atomvåpen, sa han.

Det er derfor urovekkende at tabuet mot bruk av kjernevåpen i dag er under press, understreket Nobelkomiteens leder.

– Atommaktene moderniserer og ruster opp sine arsenaler, nye land synes å forberede anskaffelse av atomvåpen, og det trues med å bruke kjernefysiske våpen som del av pågående krigføring. I dette øyeblikket i menneskehetens historie er det verdt å minne oss selv om hva atomvåpen faktisk er: det mest destruktive våpen verden har sett. En atomkrig vil kunne ødelegge vår sivilisasjon.

Til neste år er det 80 år siden to amerikanske atombomber drepte rundt 120.000 mennesker i Nagasaki og Hiroshima i Japan. Om lag like mange døde i månedene og årene som fulgte som følge av brann- og stråleskader.

---

Atombombene over Hiroshima og Nagasaki

Atombombene ble sluppet av USA over Hiroshima 6. august og Nagasaki 9. august i 1945.

Årsaken var at USA ønsket å tvinge Japan til å overgi seg uten vilkår mot slutten av 2. verdenskrig. 15. august sendte den japanske regjeringen en formell kapitulasjon til USA.

80–90 prosent av Hiroshimas areal ble ødelagt, mens over en tredel av Nagasaki ble ødelagt.

Mellom 60.000 og 80.000 mennesker ble drept momentant i Hiroshima, og minst 140.000 døde som følge av bomben i løpet av året. I Nagasaki døde omtrent 40.000 momentant.

Verken før eller siden har atomvåpen vært brukt i krig.

Atomvåpen er et kjernefysisk våpen, og den kraftigste våpentypen i verden. Eksplosjonen skjer ved frigjøring av kjerneenergi ved at atomer deles eller smelter sammen.

Ni land i verden har i dag atomvåpen.

Kilde: NTB

---

Dagens atomvåpen kan drepe millioner

– Dagens kjernefysiske våpen har langt større ødeleggelseskraft. De kan drepe millioner og vil ha katastrofale konsekvenser for klimaet, sa Frydnes.

I lang tid ble skjebnen til de overlevende fortiet og neglisjert. I 1956 dannet lokale Hibakusha-foreninger sammen med ofre for kjernefysiske prøvesprengninger i Stillehavet organisasjonen Nihon Hidankyo.

Organisasjonen har gitt tusenvis av vitnesbyrd, vedtatt resolusjoner og appeller, sendt årlige delegasjoner til FN og ulike fredskonferanser for å minne verden om nødvendigheten av kjernefysisk nedrustning.

– Beslutningen om å gi Nobels fredspris 2024 til Nihon Hidankyo har solid forankring i Alfred Nobels testamente. Årets pris føyer seg inn i en stolt rekke av priser som komiteen tidligere har gitt til forkjempere for kjernefysisk nedrustning og våpenkontroll.

Selve feiringen av fredsprisvinneren starter 9. desember, og utdelingsseremonien skjer dagen etter.

Støre: – Viktig påminnelse.

– Dette er en viktig pris, som også viser hvor betydningsfullt arbeidet til en slik folkelig bevegelse kan være. Prisen er en påminnelse om hvorfor vi må fortsatt jobbe for både nedrustning og ikke-spredning av atomvåpen. Og det er en nødvendig advarsel mot de som kommer med direkte trusler om bruk av atomvåpen, sier statsministeren.

Også den japanske statsministeren kaller prisen betydningsfull.

– Det faktum at Nobels fredspris er gitt til denne organisasjonen som har brukt mange år på å jobbe for avskaffelsen av atomvåpen, er ekstremt betydningsfullt, sier Japans statsminister Shigeru Ishiba fredag.

Mange av de som overlevde angrepene i 1945, nå er i 90-årene.

– De er i ferd med å glemme opplevelsene de har hatt. Vi er fullstendig avhengige av disse historiene for å opprettholde tabuet mot bruk av atomvåpen, sier talsperson for Nei til atomvåpen, Philippe Bédos Ulvin, til NTB. Han sier det er gledelig at prisen nå går til disse.