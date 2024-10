– Jeg er bekymret for den løsningen som Ulstein nå har skissert, sier Øyvind Håbrekke, gruppeleder for KrF i Oslo bystyre.

Håbrekke er selv tidligere stortingsrepresentant og statssekretær. Han opplever at det hersker bekymring hos mange i KrF over at den som seiler frem som partileder nå velger bort den viktigste politiske manesjen i rikspolitikken.

– Jeg oppfordrer Ulstein til å ta skrittet fullt ut, og stille opp til nominasjonen. Da vil han ha bred støtte i organisasjonen, sier Håbrekke.

Men hvis han ikke ombestemmer seg, bør hele lederprosessen åpnes på nytt: Valgkomiteen bør da ta grep og se helhetlig på situasjonen. Også andre lederkandidater bør vurderes.

Tviler på sider ved avsluttet høring

Vårt Land skrev i forrige uke om anbefalingene fra fylkeslag i KrF til valgkomiteen om ny ledelse i partiet. Flertallet var massivt bak Ulsteins lederkandidatur.

Men Håbrekke trekker frem ett ankepunkt: Underveis i prosessen er premisser blitt endret.

– Mange har nok nominert Ulstein i et håp om at han ombestemte seg helt og fullt for begge posisjoner. Ulsteins nei til nominasjon reiser mange spørsmål fylkeslagene ikke har fått tenkt gjennom i høringsrunden, mener Håbrekke.

LEDER UTEN PLASS: I følge Øyvind Håbrekke er det bekymring i deler av KrF over løsningen som seiler opp: Dag Inge Ulstein (bildet) som leder - uten plass på Stortinget. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Klar for løsning som MDG-lederen har slitt med

Etter en kritisk sensommer der Olaug Bollestad trakk seg som partileder, pustet KrF-organisasjonen ut da Dag-Inge Ulstein ombestemte seg: Han ville bli i rikspolitikken – og la seg velge som KrFs leder på det ekstraordinære landsmøte i januar.

Men Ulstein holdt fast ved beslutningen fra i vår. Ingen stortingsplass fra hjemfylket Hordaland.

I praksis går Ulstein for den løsningen som eksempelvis dagens MDG-leder Arild Hermstad nå vil kjempe seg bort fra:

Lede et parti uten tilgang til stortingets talerstol, pluss alle de «spontane» holmgangene som gjerne kommer foran kamera i Stortingets vandrehall.

Ber valgkomiteen åpne ballet på nytt

Håbrekke betegner situasjonen for partiet som «alvorlig».

– Det virker noe resignert over det å velge en partileder som tar steget tilbake og ikke vil fortsette på Tinget. Det gir en slags følelse av at KrF ikke har tro på fremtiden for partiet. Det gjør meg urolig. Jeg vet at mange deler den uroen, sier Håbrekke.

Inntil Ulstein eventuelt ombestemmer seg, bør valgkomiteen ta grep, mener han. Den bør vurdere alle kandidater som tidlig ble spilt inn, dersom situasjonen blir at de ikke har utsikter til stortingsplass.

Selv foreslo han for en tid tilbake tidligere Oslo-politiker og statssekretær Erik Lunde.

– Andre kandidater er i liten grad vurdert så langt, fordi man har hatt et håp om at Ulstein skulle ombestemme seg. Man har dermed ikke hatt en reell høringsrunde om disse alternativene.

Det virker noe resignert over det å velge en partileder som tar steget tilbake og ikke vil fortsette på Tinget. — Øyvind Håbrekke, gruppeleder for Oslo KrF

Et alternativ: Toppe alle KrF-lister med samme navn

En slik prosess kan ifølge Håbrekke få to utfall:

En leder utenfor Stortinget – men som det ikke hefter noen tvil om motivasjonen hos.

I beste fall finner KrF en løsning som gjør at den nye lederen kommer på Stortinget.

En mulighet er ifølge KrF-profilen at fylkeslagene utsetter innsendelse av stortingslistene og vurderer en løsning der den som skal være KrFs leder topper listene i hele landet.

Det siste har man etter valgloven mulighet til. Før forrige valg toppet Håbrekke selv listen i begge valgdistriktene – nord og sør – i Trøndelag. Og Agder KrF har like lister i valgdistriktene Aust- og Vest-Agder.

– Det å ha en leder som ønsker posisjoner, som ønsker makt og som vil på Stortinget og vil bli statsråd: Alt dette er veldig viktig i KrFs situasjon akkurat nå, sier Håbrekke.

I OSLO-MANESJEN: Øyvind Håbrekke ble i 2023 KrFs gruppeleder i Oslo bystyre. Her er han i manesjen da byrådsforhandlinger pågikk i fjor høst. Han satt også på Stortinget fra 2009-2013. (Annika Byrde/NTB)

Ikke umulig. Men «havner på sidelinjen»

– Du har selv erfaring som stortingsrepresentant: Hva går KrF glipp av dersom ikke partilederen har stortingsplass?

– Det er ingen tvil om at man kommer litt på sidelinjen i de daglige debattene uten stortingsplass. Skal vi velge Ulstein, gjør vi det fordi han er en god debattant og er en frontfigur som gjør partiet stolt. Særlig med hans kvaliteter må man være på Stortinget.

Håbrekke frykter at styrkene hans ikke kommer frem om han ikke inntar daglige debatter og intervjurunder i Vandrehallen.

– Det er ikke umulig å ha en partileder utenfor Stortinget. Men det er veldig krevende.

En ny etappe er snart i gang

NTB skrev i forrige uke at valgkomiteens leder, Reid Ivar Dahl, har påpekt at minst én i KrF-ledelsen må ha stortingsplass.

Vårt Land har kontaktet Dahl med spørsmålet om i hvilken grad valgkomiteen vektlegger at partilederen selv har stortingsplass. Henvendelsen er foreløpig ubesvart.

Valgkomiteen har nå mottatt innspill fra KrFs 15 fylkeslag. Den skal kontakte de aktuelle kandidatene. Deretter kommer det et nytt høringsbrev til fylkeslagene i partiet i midten av oktober.

---

NY KRF-LEDELSE

25. januar 2025 velger KrF ny ledelse på et ekstraordinært landsmøte. Olaug Bollestad trakk seg etter et sentralstyremøte 22. august.

20. september ombestemte Dag-Inge Ulstein seg. Han ville likevel bli ny partileder i KrF.

Samtidig gjorde nestleder Ida Lindtveit Røse det klart at hun ønsket nye to år i ledertrioen.

---