PST: Økt terrortrussel mot jødiske og israelske mål i Norge

– Det er flere negative forhold som har forsterket terrortrusselen, blant annet knyttet til den pågående eskalering av konflikten i Midtøsten. I Norge er det først og fremst trusselen mot jødiske og israelske mål som er ytterligere skjerpet, sier seniorrådgiver Eirik Veum i PST til NTB.

Han sier at PST ikke vil si noe konkret om hva dette innebærer.

– PST har foreløpig ikke informasjon om at det foreligger konkrete planer om å utføre terrorhandlinger mot mål i Norge, men vi jobber fortløpende med å avklare trusler og usikkerhetsfaktorer, sier han videre.

Trusselnivået er oppjustert til nivå fire.

IVARETATT: Rabbiner Joav Melchior sier Det Mosaiske Trossamfund føler seg ivaretatt av politiet. (Matilde Solsvik)

Rabbiner: – Bekymret

– Det bekymrer oss. Vi jobber hardt for at alle stemmer og meninger skal bli hørt, men at uttalelser skal true israelere eller jøder i Norge er helt uakseptabelt, sier Joav Melchior, rabbiner i Det Mosaiske Trossamfund, til Vårt Land.

Han peker på ordskiftet i Norge som et bakteppe for situasjonen vi nå har havnet i.

– Antiisraelske demonstrasjoner trapper opp sin retorikk, og det er ofte brukt et språk som er veldig voldelig. At det ikke får ordentlige reaksjoner er alvorlig. Vi har krysset noen grenser, om det er sånn at vi i Norge aksepterer så truende og voldelige uttalelser.

Han sier at den jødiske minoriteten forsøker å arbeide for å føle seg trygge fysisk og mentalt.

– For eksempel var markeringen 7. oktober, og uttalelser i forbindelse med denne, et skritt i riktig retning. Freden i Norge er viktig for alle.

Nyheten om det økte trusselnivået kommer dagen etter årsdagen for Hamas’ angrep mot Israel 7. oktober.

– Vi føler oss godt ivaretatt av politiet, og følger det de sier vi skal gjøre, og så håper vi på bedre tider, sier Melchior.

---

Dette er trusselnivåene:

Ingen terrortrussel: PST vurderer at ingen personer har et ønske om å gjennomføre terrorangrep og det er ingen forhold som bidrar til en terrortrussel. Lav terrortrussel: PST vurderer at det er få personer som har et ønske om å gjennomføre terrorangrep og/eller at få forhold forsterker terrortrusselen. Moderat terrortrussel: PST vurderer at én eller flere personer har en intensjon om å gjennomføre terrorangrep, men uten å ha tatt konkrete skritt eller har realistiske planer og/eller at noen forhold forsterker terrortrusselen. Høy terrortrussel: PST vurderer at én eller flere personer har konkrete og realistiske planer, og tar konkrete skritt for å gjennomføre terrorangrep og/eller at flere forhold forsterker terrortrusselen. Kritisk terrortrussel: PST vurderer at et terrorangrep er nært forestående eller et terrorangrep har blitt gjennomført og flere angrep kan inntreffe.

Kilde: PST

---

Innfører nasjonal bevæpning

Som følge av økt terrortrussel mot Norge har politiet valgt å innføre nasjonal bevæpning av politiet.

− PST beskriver en alvorlig og spent situasjon i Midtøsten. Økt sannsynlighet for forsøk på terror i Norge er en situasjon politiet tar på største alvor, og vi har en rekke tiltak for å trygge befolkningen og sikre en best mulig beredskap, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en pressemelding fra politiet.

Politiet skriver at de over tid har hatt flere synlige og ikke-synlige tiltak rettet mot å beskytte jødiske og israelske interesser i Norge.

− Når terrortrusselnivået øker, forsterkes og målrettes politiets innsats i tråd med det oppdaterte trusselbildet. Dette er forebyggende og trygghetsskapende tiltak som bidrar til å styrke beredskapen gjennom å sikre økt innsatsevne og respons fra politiet over hele landet, sier Bjørnland.

De lister opp økt etterretning, økt tilstedeværelse og patruljering på utsatte steder som eksempler på slike tiltak. De vil også øke kontrollaktiviteten på grensen og opp mot konkrete miljøer, samt beskyttelse av arrangementer og folkeansamlinger, ifølge pressemeldingen.

I mars fortalte den danske etterretningstjenesten (PET) om økt terrortrussel mot Danmark. Etter flere gjengrelaterte angrep har danskene skjerpet grenseovergangene til både Sverige og Tyskland.

SMERTEFULL PÅMINNELSE: KrF-leder Dag-Inge Ulstein kaller den økte terrortrusselen mot jødiske mål både en smertefull og skammelig påminnelse om at kampen mot antisemittisme ikke er over. (Sindre Deschington)

KrF-Ulstein: – Dypt svik

KrF-leder Dag-Inge Ulstein sier at den økte terrortrusselen er svært urovekkende, og minner om at antisemittismen fortsatt ulmer under overflaten i samfunnet.

– At jøder i Norge opplever en reell frykt for terror er et dypt svik mot verdiene vi ønsker å bygge samfunnet på. Vi må stille oss selv de vanskelige spørsmålene om hvorfor dette skjer, og hvordan vi kan skape et samfunn der alle, uavhengig av tro og bakgrunn, føler seg trygge, sier KrF-leder Dag-Inge Ulstein til Vårt Land.

Han sier at den økte terrortrusselen i dag er en smertefull påminnelse om at kampen mot antisemittisme ikke er over.

– «Aldri igjen» er ikke en passiv erklæring, men et aktivt ansvar. Den økte terrortrusselen mot norske jøder er en skammelig påminnelse om at vi må jobbe videre med kunnskap, dialog og nulltoleranse for hatkriminalitet, for å forhindre at historien om jødehat og dets grufulle konsekvenser gjentar seg.

– Vi kan aldri kan ta trygghet og toleranse for gitt, sier Ulstein.

Artikkelen oppdateres