– Regjeringen overlater jobben med å løse natur- og klimakrisen til dem som kommer etter, sier Gulowsen til NTB.

Han peker blant annet på et kutt på 444 millioner i skogvernet, kutt i drivstoff- og flypassasjeravgiftene og kutt i energisparetiltak.

– Dette er et fullstendig uansvarlig budsjett med bare småpenger til miljø. Det er tydelig at Ap og Sp ikke har tatt alvoret i natur- og klimakrisen inn over seg, sier Gulowsen.