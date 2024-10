Frp: – Regjeringen styrer mot krise i eldreomsorgen

Allerede tidlig mandag morgen anklaget nestleder Hans Andreas Limi finansministeren for talltriksing, da det viste seg at skattekuttene for neste år vil ligge på rundt 200–400 kroner i året for de fleste lønnsmottakere.

– Statsbudsjettet viser at folk som tjener mellom 250.000 og 1 million kroner, får mellom 50 øre og 1 krone dagen i skattekutt. Det betyr knapt en bærepose på matbutikken i uken, samtidig som de betaler tusenvis av kroner ekstra i renter hver måned, sier Limi.

Samtidig mener han regjeringen styrer mot en krise i eldreomsorgen.

– Kommunene ligger an til å få store merforbruk som vil gå ut over eldreomsorgen. Det legger ikke dette budsjettet opp til å løse. Så langt i år ligger det bare an til at det blir bygd litt over litt over 600 nye sykehjemsplasser, mens behovet er langt større.