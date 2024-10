Israel gjennomførte elleve luftangrep i et forstadsområde i Sør-Beirut i natt, ifølge en kilde nær Hizbollah.

Et annet israelsk luftangrep rammet et område like ved flyplassen i Beirut, der øyenvitner meldte om høye smell etter å ha sett kampfly i luften.

Det amerikanske nyhetsnettstedet Axios meldte litt senere i natt at Hassan Nasrallahs nevø Hashem Safieddine var mål for nattens angrep.

Safieddine antas å være en potensiell arvtaker som Hizbollah-leder etter at Nasrallah ble drept i et israelsk angrep forrige fredag.

Verken Hizbollah eller det israelske forsvaret (IDF) har kommentert Axios’ opplysninger, som er basert på israelske kilder.

Bombing av fluktrute: – En humanitær tragedie, ifølge Kirkens Nødhjelp

En vei som er blitt brukt som fluktrute til Syria av hundretusener av mennesker, er stengt etter et israelsk angrep, opplyser Libanons transportminister.

Angrepet fredag morgen rammet like ved grenseovergangen Masnaa, opplyser transportminister Ali Hamieh til nyhetsbyrået Reuters.

Angrepet rammet på libanesisk side av grensen og skapte et fire meter bredt krater, ifølge opplysningene.

Dagen før anklaget en talsmann for det israelske militæret Hizbollah for å bruke grenseovergangen til å bringe militært utstyr til Libanon.

Ifølge en oversikt fra libanesiske myndigheter har over 300.000 mennesker, for det meste syrere, de ti siste dagene brukt grensen til å flykte fra de israelske angrepene mot Libanon.

– At Israel i dag har tilintetgjort hovedfartsåren for alle som flykter for sine liv fra Libanon, er en humanitær tragedie og for alvor starten på et skrekkscenario som Gaza, sier Kirkens Nødhjelps landdirektør for Libanon og Syria, Benedicte Hafskjold, i en epost til NTB.

Regimet til Syrias president Bashar al-Assad er alliert med den libanesiske militsen Hizbollah. Begge er alliert med Iran, Israels erkefiende i regionen.

Minst 18 drept på Vestbredden

Det var også et israelsk angrep i går rettet mot Tulkarm på den okkuperte Vestbredden. Minst 18 palestinere ble drept, ifølge oppjusterte tall fra palestinske helsemyndigheter i natt. Byen ligger i den nordvestlige delen av Vestbredden, like ved grensen til Israel.

Det israelske forsvaret (IDF) opplyste i natt at lederen for Hamas-nettverket i Tulkarm ble drept i angrepet. Hamas har ikke kommentert opplysningene. IDF har navngitt ham som Zahi Yaser Abd al-Razeq Oufi.

Den palestinske selvstyremyndigheten «oppfordrer til umiddelbar internasjonal handling for å stanse de eskalerende massakrene», står det i en uttalelse derfra.

Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas’ talsmann fordømmer angrepet og sier ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa at slike angrep «ikke kommer til å medføre sikkerhet og stabilitet for noen som helst, men dra regionen inn i enda mer vold».

Biden sier at full krig fortsatt kan unngås

På tross av nylig opptrapping mener den amerikanske presidenten, Joe Biden, at det fortsatt er mulig å unngå full krig i Midtøsten.

– Jeg tror ikke det kommer til å bli full krig. Jeg tror vi kan unngå det, sa Biden på spørsmål fra journalister i Det hvite hus om hvor sikker han er på at en full krig i Midtøsten kan unngås.

– Men det er mye som fortsatt må gjøres, mye som fortsatt må gjøres, sa Biden.