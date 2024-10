Israels forsvarssjef sier angrepene mot Hizbollah fortsetter

En israelsk soldat er drept i kamp sør i Libanon, opplyser det israelske militæret torsdag. Nærmere detaljer om hendelsen er ikke kjent.

Det israelske militæret bekreftet onsdag at åtte soldater var drept i det sørlige Libanon, dermed er tallet på drepte israelske soldater i landet økt til ni. Hizbollah har så langt ikke oppgitt tapstall i kampene.

Den israelske forsvarssjefen Herzi Halevi sa torsdag at Israel vil fortsette å angripe Hizbollah-stillinger over hele Libanon, og sa at gruppen ikke ville få lov til å «slå seg til ro» i områdene der de så langt har holdt til.

Israel har torsdag utvidet sin evakueringsordre i Sør-Libanon og bedt folk om å forlate provinshovedstaden Nabatieh og andre lokalsamfunn nord for Litani-elven.

Elven utgjør den nordlige grensen av sonen som ble opprettet av FNs sikkerhetsråd etter at de to partene utkjempet en krig i 2006. Begge parter i konflikten anklager den andre for å ha brutt resolusjonen.