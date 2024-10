Hizbollah hevder å ha drevet israelske soldater på retrett – Israel angriper Beirut igjen

Det ble meldt om nye luftangrep mot de tett befolkede områdene både natt til onsdag og onsdag formiddag. Innbyggerne ble bedt om å forlate stedet kort tid før angrepene startet.

Onsdag formiddag melder en AFP-journalist at det igjen stiger røyk opp fra det Hizbollah-kontrollerte området.

Omtrent samtidig sendte det israelske militæret (IDF) ut en ny evakueringsordre til innbyggere i Sør-Libanon. Den omfatter ytterligere 20 landsbyer og byer i tillegg til landsbyene som Israel ba folk forlate dagen før.

Den forrige evakueringsordren utløste panikk blant innbyggere som forsøkte å ta seg nordover på en vei som ifølge meldinger skal ha blitt ødelagt i israelske angrep.

– Drevet på retrett

Det er fortsatt ikke klart om Israel har innledet en større bakkeoffensiv i Sør-Libanon. Israel har meldt at israelske soldater har startet operasjonene på libanesisk territorium, mens Hizbollah hevder å ha drevet israelske soldater tilbake over grensen etter at de forsøkte å infiltrere landsbyen Adaysseh rett ved grensen.

Gruppa melder også at de har brukt artilleri og raketter mot israelske styrker.

Det har kommet ubekreftede meldinger om at israelske sykehus har tatt imot sårede.

Til nå er det israelske spesialstyrker som er flyttet fra Gazastripen som har operert ved grensen i nord. Onsdag morgen varslet imidlertid IDF at de også sender panserstyrker og en ordinær infanteristyrke mot Libanon.

Krigshandlinger mellom Iran og Israel

Meldingene om kamper ved grensen og nye luftangrep mot Beirut kommer få timer etter at Iran avfyrte bortimot 200 raketter mot Israel, hvorav de aller fleste ble skutt ned før de nådde sine mål. Den eneste som ble drept, skal ha vært en palestiner i Jeriko på den okkuperte Vestbredden, og som mistet livet da han ble truffet av rester fra en rakett.

Det iranske angrepet innebærer i praksis at Israel og Iran er i krig, og israelske myndigheter har varslet at angrepet kommer til å bli gjengjeldt.