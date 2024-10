USA hevder Iran forbereder rakettangrep på Israel

– USA har indikasjoner på at Iran forbereder et ballistisk rakettangrep mot Israel, sier en høytstående tjenesteperson i Det hvite hus til AFP tirsdag.

Vedkommende uttaler seg på betingelse av anonymitet.

– Vi støtter aktivt tiltak for å forsvare Israel mot dette angrepet, sier tjenestepersonen videre og advarer om at et slikt angrep «vil få svært alvorlige konsekvenser for Iran».

En talsperson for det israelske militæret (IDF) sier de ikke har identifisert trusler om luftangrep fra Iran, men at det israelske luftforsvaret er godt forberedt.

– Vi er i full beredskap sammen med våre allierte, sier talspersonen.

– IDF er forberedt på både angrep og forsvar.