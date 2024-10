Fristen er i ferd med å tikke ut for KrFs fylkeslag: De må spille inn hvem de ønsker seg i ledertrioen og til andre toppverv i første høringsrunde. Valget finner sted på partiets ekstraordinære landsmøte i slutten av januar.

Tirsdag formiddag har Vårt Land kartlagt forslagene fra flertallet av de 15 fylkeslagene. Tre av dem har ikke spilt inn sittende nestleder Røse til en ny tørn i KrF-ledelsen.

Agder har bare foreslått tre ledertrio-navn fra eget fylke.

Men to andre fylkeslag velger seg heller Jorun Gleditsch Lossius som andre nestleder.

Et av dem er Vestfold:

– Profilen som Lossius har, passer bedre for oss i Vestfold. Dessuten kan Lossius være sikret en plass på Stortinget. Det er ikke Røse, sier fylkesleder Ole Døvik

Mindretall ville vrake Ulstein

I eks-leder Olaug Bollestads hjemfylke, Rogaland, er også Røse vraket. Der er også Lossius fra Agder foreslått som første nestleder.

KrFU-leder Hadle Bjuland er spilt inn som andre nestleder, selv om nominasjonskomiteen i stedet har foreslått at eks-Sokndal-ordfører Jonas Andersen Sayed bør toppe stortingslisten.

Dag Inge Ulstein er i likhet med de fleste fylkeslagene foreslått som partileder i forslaget fra Rogaland. Men pressemeldingen Rogland KrF sendte ut i slutten av forrige opplyser at et mindretall ville vrake også ham.

I stedet ville mindretallet ha Lossius som ny KrF-leder.

– Mindretallet ønsket Lossius som leder fordi de mente det var viktig å bygge ny tillit og ny dynamikk i ledelsen, forklarer fylkesleder Siri Bloch Lindtveit.

– Hvorfor er Røse ute av flertallsinnstillingen til nestledere?

– Av samme grunn: Bygge ny dynamikk i ledelsen, svarer hun.

Uansett: I oppsummeringen hittil er Røse en sikker favoritt blant fylkeslagene til å bli Ulsteins nummer to. Seks fylkeslag har henne alene på den posten: Vestfold, Møre og Romsdal, Vestland, Trøndelag, Oslo og Akershus.

SEILER OPP: Fylkesleder i Agder, Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius, seiler opp som nestlederkandidat i KrF. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Bare Agder-mandatet er sikkert i skrale målinger

Lossius ser foreløpig ut til å lede løpet om å bli Kjell Ingolf Ropstads arvtaker som listetopp i de to valgdistriktene Vest-Agder og Aust-Agder. Med dagens gallupoppslutning under tre prosent, ville bare Vest-Agder gitt partiet et sikkert sete på Stortinget.

Agder var tidlig ute med å spille inn navn til ledertrio. I prioritert rekkefølge blinket partiet ut Ropstad, Lossius og Jørgen Kristiansen. Sistnevnte kniver med Lossius om førsteplassen.

– Vi ville gi et tydelig signal om at det trengs en fra Agder i KrFs ledelse. Så vil vi drøfte navn nærmere i høringsrunde nummer to, sier 2. nestleder Ingebjørg Berstad Torp.

Bjuland foreslås - men Sayed seiler opp

Ni av de ti fylkeslagene Vårt Land har fått svar fra tirsdag formidag, har gitt Ulstein tillit som partileder de neste to årene. Ett av dem - Vestfold - har foreslått delt førsteplass med Hans Olav Syversen.

Syv fylkeslag nevner Lossius til nestlederverv - enten alene eller blant flere kandidater til posten.

I tillegg til hjemfylket Rogaland forslår også Møre og Romsdal KrFU-leder Hadle Bjuland som ny annen nestleder i partiet. Men en rekke lag spiller også inn samfylkingen Jonas Andersen Sayed som kandidat til vervet.

Sayed er på trio-forslagene til både Vestfold og Østfold KrF.

Vestland KrF spiller inn enten Sayed eller Bjuland som andre nestleder, avhengig av hvem av dem som vinner nominasjonsløpet i Rogaland. Vestland KrF foreslår også Lossius eller Røse til den første nestlederposten.

NY KRF-LEDELSE

25. januar 2025 velger KrF ny ledelse på et ekstraordinært landsmøte. Olaug Bollestad trakk seg etter et sentralstyremøte 22. august.

20. september ombestemte Dag Inge Ulstein seg. Han ville likevel bli ny partileder i KrF.

Samtidig gjorde nestleder Ida Lindtveit Røse det klart at hun ønsket nye to år i ledertrioen.

