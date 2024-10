Eide: – Situasjonen i Libanon er ekstremt alvorlig

– Det har vært et veldig hektisk diplomati, der USA, Frankrike og Qatar og mange andre land har forsøkt å motvirke at dette skulle gå til en landinvasjon, sa Eide på et hasteinnkalt pressemøte i Oslo tirsdag.

Han kaller situasjonen «ekstremt alvorlig» og peker på mulighetene for en ny alvorlig flyktningkrise. Samtidig påpeker han at Israel ønsker å gjøre Nord-Israel sikkert fra rakettangrep.

Eide sier han får signaler om at Iran ikke ønsker å involvere seg direkte.

– Den virkelig store krigen vil komme hvis det blir en direkte konfrontasjon mellom Iran og Israel. Enn så lenge har det ikke skjedd, og Irans nyvalgte president sender tydelige signaler på at de ikke ønsker det, men spørsmålet er hvor lenge Iran vil se på at deres stedfortredere i regionen blir angrepet, sier han til NTB.

Minst 90 norske statsborgere befinner seg i Israel. Utenriksministeren påpeker at det har vært et krystallklart reiseråd i mange måneder om ikke å dra til Libanon, og han oppfordrer nordmenn som er i landet, til å komme seg ut fortest mulig.

– Situasjonen kan fort bli enda mye verre i Libanon enn den er. Vår ambassade er fortsatt åpen.

