Libanon: – Mange lever med kofferten ferdig pakket

– De som har penger, kan leie seg et annet sted å bo. Men det er mye fattigdom her og det blir stadig mer. De har ikke noe steder å dra, og huses inn på skoler – som raskt fylles opp. Noen sover i bilene sine.

Det forteller Benedicte Hafskjold, landdirektør for Kirkens Nødhjelp i Libanon og Syria. Hun leder en stab på ni lokalt ansatte i hovedstaden Beirut.

Hun leder nødhjelpsarbeid i et pint og plaget land. Som har levd med borgerkrig, israelske invasjoner, politiske attentater, økonomisk kollaps, mektige militser – og en eksplosjon som la store deler av hovedstaden i ruiner i 2020.

FAST I KØ: Innbyggere fra landsbyer ved grensen til Israel på vei nordover. Så mange som 250.000 kan være internt på flukt, i følge landets miljøminister. (Mohammad Zaatari/AP)

Like stort som Rogaland fylke

– Libanon er et lite land, og ikke så mye plass å flytte til for folk. Sør-Libanon utgjør en stor del av landet, og de som flytter på seg kommer nordover, til hovedstaden. Og det er ikke mange veier som går nordover, og køene blir svært lange, sier Hafskjold.

Hun beskriver stedet slik: Det er omtrent like mange innbyggere som i Norge, mens Libanon er på størrelse med Rogaland fylke.

– Når to boligblokker blir rammet av missiler i Sør-Beirut er det som om du er i en bydel i Oslo og at det skjer i en annen bydel, sier hun.

Lebanon Israel LEKER: En skole i Beirut er nå hjem for disse barna som har flyktet sammen med familien fra de israelske angrepene mot Sør-Libanon. (Bilal Hussein/AP)

– Ubehagelig og skremmende

Benedicte Hafskjold sier såkalte «mock raids» er svært skremmende. Det betyr at jagerfly flyr lavt over byen.

– Det er for å gjøre folk redde: Er det for å skremme, eller skal de faktisk slippe bomber? Vi hører også droner, og «sonic bombs» - som er når jagerfly bryter lydmuren. Men de høres ut som faktiske eksplosjoner. Det er svært ubehagelig og skummelt. Jeg har hørt det under luftangrep i Syria, og det høres ut som store eksplosjoner rett i nærheten, sier hun.

Benedicte Hafskjold sier at folk har vært forberedt på at noe skal skje lenge. De har vært lagret ekstra vann og mat. Likevel sier hun det kjentes som om angrepet kom veldig fort og plutselig. Så har det eskalert videre siden mandag.

De ansatte i Kirkens Nødhjelp i Libanon deler ut mat, hygieneprodukter, tepper og madrasser til de som er innlosjert på skoler eller andre sentre. De deler også ut kontanter, som folk kan bruke på helse og et sted å bo.

– Nå er det tynne tepper vi bruker, men det er ikke lenge til vi trenger tykkere tepper, når det blir kaldere i været. For selv om det det blir slutt på krigen eller blir inngått en våpenhvile, vil det ta lang tid før folk kan vende tilbake til hjemmene sine og til hverdagen igjen, sier hun.

Kaotiske tilstander

Benedicte Hafskjold forteller om en kaotisk uke etter at Israel angrep forrige uke. Da missiler traff bygningene i Sør-Beirut forrige fredag, måtte dra fra hjemmene sine.

Drøyt 77.000 mennesker skal nå oppholde seg i flyktningmottak som er etablert i skoler og andre store bygninger rundt omkring i landet.

Mange har også søkt tilflukt hos slektninger og venner, og det reelle antallet er trolig 250.000, sier han til Al Jazeera.

Når så mange er på flukt samtidig, legger det press på infrastrukturen for vann og elektrisitet i landet.

Hun er veldig stolt av kollegene, som synes det er viktig å hjelpe og bidra, midt i en krise i eget land.

– Jeg får nesten gåsehud når jeg tenker på det. Noen har opplevd krigen i 2006, borgerkrig og andre konflikter. Man skulle tro at man er bedre skodd for en ny konflikt. På den annen side vet de hva de har i vente, og skjønner alvoret, sier Hafskjold.

Angrep fredag kveld

Fredag kveld utførte Israel et massivt angrep mot Beirut. Ifølge Israel var dette rettet mot Hizbollahs hovedkvarter.

– Jeg var hjemme og hørte først en stor eksplosjon etterfulgt av flere smell og eksplosjoner. Det var veldig høyt, bygningen og vinduene ristet. Vi kunne se røykskyer over hele Beirut. Jeg skjønte det var et stort angrep og at det antageligvis var i Sør-Beirut, sier Benedicte Hafskjold.

Så kom meldinger og voldsomme bilder på lokale nyheter. Hafskjold bor rundt tre-fire kilometer i luftlinje fra der det skjedde. Hun sjekket at teamet hennes var ok.

– Det var de, heldigvis.

Libanon-Israel

Presset på Israel for å få i stand en våpenhvile med Hamas i Gaza og Hizbollah i Libanon er økende, men ingenting tyder på at slike avtaler er nær forestående.

– Vi vil fortsette å angripe Hizbollah med full styrke. Og vi kommer ikke til å stanse før vi har nådd målene våre, først og fremst at innbyggerne i nord skal kunne vende tilbake til hjemmene sine og være trygge der, sa Netanyahu torsdag i New York.

Innbyggerne lengst nord i Israel har vært evakuert i snart et år som følge av angrep fra Hizbollah. Det samme er titusenvis av innbyggere på libanesisk side av grensa som følge av israelske angrep.

