Vårt Land har i flere dager forsøkt å få KrF-ledelsen til å fortelle hva partiet konkluderte med om varselet fra tre ansatte i stortingsgruppa: Brøt Bollestad partiets etiske retningslinjer?

Generalsekretær Ingunn E. Ulfsten bekrefter at varslingssaken er avsluttet og sier et enstemmig sentralstyre tok konklusjonen til orientering på et møte 15. september.

Men verken hun, partileder Dag Inge Ulstein eller nestleder Ida Lindtveit Røse vil oppgi hva konklusjonen ble. Ei heller sentralstyremedlemmer.

Andre partier, slik som Høyre og Arbeiderpartiet, har tidligere bekreftet offentlig hva konklusjonen ble i varslingssaker mot fremstående tillitsvalgte.

Nå kan imidlertid Vårt Land avsløre hva «dommen» om varselet mot Bollestad ble til slutt: KrF mener eks-lederen har brutt partiets etiske retningslinjer om lederes atferd.

Vårt Land kjenner ikke ordlyden i KrFs konklusjon. Olaug Bollestad svarer slik når Vårt Land spør om utfallet vi erfarer i varslingssaken:

– Jeg har ikke mange kommentarer. Men at det blir en konklusjon som dette, er ikke uventet siden jeg ikke har fått kontradiksjon i saken.

Stjerneadvokat mener KrF brøt egne varslingsrutiner

Få dager før Olaug Bollestad sin sykmelding er ferdig og Stortinget åpner, er det derfor påstand mot påstand om varslingssaken hennes egentlig er landet.

Olaug Bollestads advokat, Jan Fougner, mener nemlig at varslingssaken på ingen måte bør anses som avsluttet.

Fougner er partner hos advokatfirmaet Wiersholm og regnes som ledende innen arbeidsrett internasjonalt, ifølge firmaets hjemmesider.

Han mener KrF har brutt sine egne «etiske retningslinjer og grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper».

Det går fram av et brev som advokaten sendte til generalsekretær Ingunn E. Ulfsten 19. september – fire dager etter sentralstyremøtet som satt punktum for behandlingen av varselet i partiets organer. NRK skrev om brevet først.

Mer om Jan Fougners frontalangrep senere i artikkelen.

Slik ble varselet mot Olaug Bollestad behandlet ferdig

Basert på bakgrunnssamtaler kan Vårt Land nå bringe nye opplysninger om hvordan prosessen med å behandle varslingssaken mot Olaug Bollestad har vært etter den dramatiske avgangen som partileder 22. august.

28. august: sentralstyret godkjenner ekstern hjelp og vedtar prosess

På et møte 28. august godkjenner KrFs sentralstyre å hente inn ekstern hjelp i behandlingen av varselet. Dette er noe generalsekretær Ingunn E. Ulfsten har ønsket.

Men allerede 6. august gikk startskuddet for prosessen: Da vedtok sentralstyret at saken skulle behandles etter KrFs vedtatte rutiner for varslinger. Det betyr at generalsekretær Ulfsten fikk ansvar for å behandlingen – en person Bollestad var i konflikt med.

På møtet 6. august ble det også godkjent at de ansattes tillitsvalgte, Tone Strat, kunne være med på å behandle varselet.

3. september: Olaug Bollestad har fått advokat

Tirsdag 3. september får KrF beskjed om at Olaug Bollestad har engasjert advokat.

Arbeidet med å sette sammen en ekstern kompetansegruppe stanses.

11. september: Møte mellom KrFs og Bollestads advokater

Onsdag 11. september møtes KrFs og Bollestads advokater. Generalsekretær Ulfsten er også med.

I etterkant blir det full skjæring mellom partene, som er uenige om hva møtet gikk ut på og om hva de ble enige om. Dreide møtet seg bare om prosessen videre, eller også om selve tilsvaret fra Bollestad til varselet?

KrF skrur nå igjen pengekrana etter å ha dekket eks-partilederens advokatutgifter til og med datoen for møtet.

15. september: «Dommen» faller

Søndag 15. september tar et enstemmig sentralstyre konklusjonen i varslingssaken mot Bollestad «til orientering».

Konklusjonen i varslingssaken er at Bollestad har brutt partiets etiske retningslinjer for lederatferd. Vårt Land har tidligere avslørt det sentrale innholdet i varselet om Bollestads lederstil.

Vårt Land har vært i kontakt med KrFs ledelse og flere sentralstyremedlemmer. De aller fleste avstår fra å si noe om saken. Ingen har uttalt seg offentlig til Vårt Land.

Vårt Land har også forsøkt å kontakte Bollestad og hennes advokat. Det eneste eks-partilederen vil si er «har ikke noen flere kommentarer».

GENERALSEKRETÆR: Ingunn E. Ulfsten har behandlet varselet i kraft av sitt ansvar som generalsekretær i KrF. (Erlend Berge)

Advokat: «oppsiktsvekkende» at KrF har behandlet ferdig varselet

Olaug Bollestads advokat, Jan Fougner, har kalt det «oppsiktsvekkende at KrF tar stilling til realitetene i varselet» uten at Bollestad har fått en «reell kontradiksjon».

Det skriver han i et brev til generalsekretær Ingunn E. Ulfsten fra 19. september, som Vårt Land har sett.

Fougner, som er partner i advokatfirmaet Wiersholm, kritiserer også at Bollestad ikke har fått vite «hvem varslerne er og hvilke episoder det siktes til».

KrF-ledelsen har på sin side fremholdt at hun har fått mange muligheter til å svare på anklagene, muntlig og skriftlig.

Jan Fougner mener imidlertid at KrF ikke har oppfylt kravene til kontradiksjon, slik de fremgår i partiets egne varslingsregler. Der står det nemlig:

«Ha et eget møte med den det varsles mot, for å høre vedkommendes egen beskrivelse av varslingens innhold. Det skal gis mulighet til å ha med seg en bisitter. Håndteringsansvarlig bør ikke gjennomføre samtalen alene. Også beskrivelsen til den det varsles mot skal skriftliggjøres og bekreftes av vedkommende (ved underskrift).»

Om det siste, skriver Fougner:

«Det er ikke gjort. Det er derfor uriktig at det er gjennomført kontradiksjon i denne saken».

Olaug Bollestad: «Ingen kommentar»

Olaug Bollestad ønsker ikke å svare på Vårt Lands spørsmål om hvorvidt hun er uenig i at varslersaken er konkludert.

Hun ønsker heller ikke å svare på om det fortsatt er en prosess eller et arbeid fra hennes side for å komme til orde og få lagt frem sitt syn i et møte med KrF.

Bollestad svarer i en tekstmelding: «Har ikke noen flere kommentarer».

Vårt Land har forelagt generalsekretær Ingunn E. Ulfsten de sentrale opplysningene i denne artikkelen. Hun skriver i en kommentar til Vårt Land:

– Jeg kan ikke bekrefte annet enn at vi har håndtert en varslingssak i KrF i henhold til partiets retningslinjer og rutiner. Saken er avsluttet og konkludert, og et enstemmig sentralstyre tok konklusjonen til orientering. Konklusjonen er ikke offentlig.

Ap og Høyre bekreftet offentlig konklusjon i varslingssaker

Arbeiderpartiet og Høyre har derimot tidligere offentlig bekreftet hva konklusjonen ble i varslingssaker mot viktige tillitsvalgte og folkevalgte i deres partier: