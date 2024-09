Undersøkelse: Tre av fem bidrar til frivilligheten

– Frivilligheten gikk tilbake under pandemien, men deltakelsen har nå tatt seg opp igjen. Kulturlivet, idretten, velforeninger og en rekke andre viktige aktiviteter og tilbud er basert på frivillighet, og det er en veldig god nyhet at så mange bidrar med sin innsats, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge i en pressemelding.

Undersøkelsen viser at årets deltakelse i frivillig arbeid er på nivå med fjoråret, men at folk gjør frivillig arbeid i færre organisasjoner enn tidligere.

De som gjør frivillig arbeid oftest, er de på 60 år eller over. Der svarer 36 prosent at de er frivillige minst en gang i måneden. For de under 30 år er tallet 18 prosent.

– Vi ser en tendens til at deltakelsen har tatt seg mer opp hos de eldste enn blant de yngste etter pandemien. Det er mulig at flere i den yngre delen av befolkningen mistet inngangen til frivilligheten og opplevelsen av fellesskap under pandemien, og at vi stadig ser konsekvensen av det, sier Johnsen.

2510 personer har blitt spurt i undersøkelsen, som ble gjennomført mellom 8. og 27. mai.

