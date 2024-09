Stiftelsen Erlik får pris for arbeidet for verdighet og likeverd

– Erlik gjør en stor innsats både for et inkluderende arbeidsliv, for hvordan samfunnet møter rusproblematikk og bidrar til respekt for enkeltmennesket, sier styreleder Per Conradi Andersen i Bergesenstiftelsen i en pressemelding.

Siden 2005 har Stiftelsen Erlik organisert salg av gatemagasinene =Oslo, =Bergen og Sorgenfri i Trondheim. Salget er forbeholdt mennesker som av forskjellige årsaker har falt utenfor det ordinære arbeidslivet.

– Arbeidet til Erlik fremmer samfunnsdeltakelse og selvhjelp blant personer med rusavhengighet, hjemløse og sosialt utsatte, og bidrar til at utallige mennesker møtes på tvers av befolkningsgrupper, sier Andersen.

Som mottaker av prisen får Stiftelsen Erlik 2 millioner kroner.

– Dette er en anerkjennelse av den jobben rundt 2000 gatemagasinselgere har gjort gjennom de siste to tiårene. Det er deres innsats som ligger til grunn for at gatemagasinene har kunnet vokse, sier Erlend Dahlhaug Paxal, leder i Stiftelsen Erlik.

