Rødt vil splitte opp Nav i nytt program

– Er det ett område i Norge som skriker etter radikale grep, så er det vel Nav. Vi bruker sykt mye penger på Nav, og samtidig opplever mange at de får veldig dårlig hjelp, sier leder for programkomiteen i Rødt, Mímir Kristjánsson, til NTB.

I 2015 sa Fremskrittspartiets mangeårige leder Carl I. Hagen til NRK at det hadde vært et feilgrep å etablere Nav tilbake i 2006. Mastodonten av en offentlig etat ble skapt da arbeidsmarkedsetaten og trygdeetaten ble slått sammen med den kommunale sosialtjenesten. Til sammen 22.000 ansatte, hvorav 6.500 i kommunene, forvalter statlige trygde- og sosialtjenester og arbeidsformidling.

Etter 18 år vil imidlertid partiet Rødt starte prosessen med å rulle reformen tilbake. Carl I. Hagens konklusjon tilbake i 2015 var nemlig at Nav var blitt for stor og kompleks og at Norge bare måtte leve videre med valgene som var gjort. Det er dette Rødt vil gjøre noe med.

Delvis tilbakeføring

– Jeg deler bekymringen til Carl I. Hagen. Det er derfor vi ikke går inn for full oppsplitting av Nav med en gang, sier den frittalende toppkandidaten fra Rødt i Rogaland.

– Så det vi foreslår, er et første steg mot å begynne å dele opp Nav, og egentlig da begynne på en forsiktig reversering av Nav-reformen, slår han fast.

Han beskriver prosjektet med å forene arbeidsformidling med trygd og sosiale ytelser som et feilgrep. Videre peker han på hvordan ulike rutiner, regler og frister innenfor trygdeytelsene kolliderer med regler for å få sosialhjelp når akutte problemer inntreffer i folks liv. Det Rødt tar til orde for i første omgang, er å skille ut arbeidsformidlingen i et eget offentlig kontor. Å skille trygdesystemet fra den kommunale sosialhjelpen tror programkomiteen blir en vanskeligere jobb, så den vil de vente med.

Underfinansierte kommuner

– I dag har du en veldig merkelig modell der Nav er én etat. Men noe er kommunalt, og noe er statlig. Det vi foreslår på det sosiale området, er at du skal få inn statlig finansiering av det hele, sier Kristjánsson.

Han viser til at man innen dagens system i Nav har to statlige finansierte systemer som stort sett er godt ivaretatt. Når det gjelder sosialhjelpen, er den utsatt for økonomien i den enkelte kommunen og kan derfor bli preget av hensyn som må tas i lokalpolitikken.

– Problemet med de sosiale tjenestene i dag er at de er underfinansierte og ganske stemoderlig behandlet. En statlig finansiering av dem sikrer at ikke fattige kommuner og kommunepolitikere får et problem med å betale skikkelig sosialhjelp til folk, sier Kristjánsson.

Ingen stordriftsfordeler

Programkomiteen vil legge fram hele sitt forslag fredag. Etter det vil det bli sendt på høring i Rødts lokallag med frist for innspill til desember. På partiets landsmøte i februar neste år skal det vedtas i god tid før valgkampen opp mot stortingsvalget neste høst.

– Noe av tanken bak Nav var at hvis man slo ting sammen, så fikk man stordriftsfordeler. I dag er det 170–180 personer i Nav som har millionlønninger, og store giganter har ikke vist seg å være så effektive likevel, sier Kristjánsson.