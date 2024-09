Palestinske journalister og Elon Musk nominert til EUs menneskerettspris

Sakharov-prisen er EUs menneskerettspris, og de politiske grupperingene i EU-parlamentet nominerer kandidater.

Den første prisen ble delt ut in 1988 og gikk til Nelson Mandela. Torsdag ble årets kandidater kunngjort, og 17. oktober vil tre av dem bli valgt som finalister.

Prisen er på 50.000 euro, og den endelige vinneren vil bli kåret 24. oktober.

Med fare for eget liv

Gruppen av venstrepartier (GUE/NGL) har nominert en gruppe palestinske journalister, blant dem Al Jazeeras tidligere korrespondent i Palestina, Shireen Abu Akleh, som ble drept av israelske soldater på Vestbredden i mai 2022.

Flere av de øvrige nominerte journalistene, blant dem Plestia Alaqad, har med fare for eget liv rapportert fra Gazastripen det siste året. Noen av dem er drept i israelske angrep.

Aktivister

De sosialdemokratiske partiene i S & D-gruppen har nominert den israelske grasrotbevegelsen Women Wage Peace og den palestinske kvinneorganisasjonen Women of the sun og deres to grunnleggere Yael Admi og Reem Hajajreh til prisen.

Det europeiske folkepartiets gruppe (EPP) har nominert de to venezuelanske opposisjonslederne María Corina Machado og Edmundo González Urrutia.

González er også nominert av de konservative partiene i ECR-gruppen, mens de grønne partiene i EU-parlamentet (EFA) mener prisen bør gå til aserbajdsjanske Gubad Ibadoghlu.

Mener Musk fortjener

De ytterliggående høyrepartiene i gruppen Patrioter for Europa (PfE) mener på sin side at Tesla-gründer og X-eier Elon Musk fortjener EUs menneskerettspris.

PfE består blant annet av det spanske partiet Vox, Victor Orbans parti Fidesz i Ungarn, østerrikske FPÖ, franske Nasjonal samling og Dansk Folkeparti.





















