Frp suser opp på målingene i september

Høyre er klart størst, men får likevel bare 24,6 prosent i snitt i september. Partiet har hatt en betydelig nedgang siden august 2023 da de oppnådde et snitt på 30,4 prosent. Så sent som i februar i år ble de målt til 27,7 prosent.

Høyres fall blir mer enn kompensert av Frps vekst. Frp har økt jevnt fra 12,9 prosent i september i fjor til 18,9 prosent i år. Partiet ligger nå bare 1,7 prosentpoeng bak Ap.

Frp-leder Sylvi Listhaug understreker at det er lenge igjen til valget.

– Men det er hyggelig med målinger som viser at flere vil ha Frp-politikk, sier hun til NTB.

– Jeg tror stadig flere ser at Ap og Høyre er blitt veldig like i mange saker, og at Frp er alternativet i norsk politikk. Støre-regjeringen må vekk dersom vi skal gjenreise tilliten til norsk økonomi og sikre en ny politisk kurs. Et stort og sterkt Frp er nødvendig dersom vi ikke bare skal skifte ut politikerne, men også politikken og ta Norge i en ny og bedre retning.

Arbeiderpartiet har styrket seg litt og ligger nå stabilt rundt 20 prosent etter å ha hatt et månedssnitt på 18–19 prosent i første halvår.

Kampen mot sperregrensen

MDG kjemper fortsatt mot sperregrensen og ligger stabilt mellom 3 og 4 prosent. Sist gang partiet klarte et snitt på 4 prosent, var i mars. Det har kun skjedd fire ganger de siste tre årene.

KrF er nede på 2,9 prosent i snitt, og det er det svakeste resultatet for partiet noen gang på snittmålingene fra Poll of polls.

Mandatberegningen bygd på snittet av målingene i mai, gir et komfortabelt borgerlig flertall med 91 mandater til Høyre, Frp, Venstre og KrF, der Høyre og Frp får 80 av disse. Partiene på venstresiden og MDG får til sammen 78 mandater. De største endringene fra stortingsvalget i 2021 er at Høyre får ni nye mandater. Ap taper like mange, og Sp mister 17 av sine 28 stortingsplasser. Frp får 14 flere enn i 2021.

INP er størst blant de mange småpartiene i andre-kategorien med et snitt på 1,7 prosent i september.

Det er i dag 347 dager til stortingsvalget 8. september neste år.

Alle partiene

Endring i prosentpoeng og mandater fra stortingsvalget i 2021.

Høyre: 24,6 prosent +4,2 (45 mandater, +9)

Ap: 20,6 prosent -5,7 (39 mandater, -9)

Frp: 18,9 prosent +7,3 (35 mandater, +14)

SV: 9 prosent +1,3 (16 mandater, +3)

Sp: 6 prosent -7,5 (11 mandater, -17)

Venstre: 5,1 prosent +0,5 (9 mandater, +1)

Rødt: 5,6 prosent +0,9 (10 mandater, +2)

MDG: 3,3 prosent -0,7 (2 mandater, -1)

KrF: 2,9 prosent -0,9 (2 mandater, -1)

Andre: 3,9 prosent +0,4 (0 mandater, -1)

Kilde: ( Poll of polls)

