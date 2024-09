To viktige avgjørelser i Høyesterett om hatefulle ytringer

To separate saker ble behandlet – og i begge tilfellene kom Høyesterett til at ytringene kan karakteriseres som hatefulle og dermed er ulovlige. Dommene er prinsipielt viktige fordi de vil fungere som veiledere i fremtidige rettsavgjørelser i tilsvarende saker, skriver Filter Nyheter.

I den ene saken skrev en bergenskvinne i 70-årene følgende kommentar på Facebook-gruppen «Vi som støtter Sylvi Listhaug: «Fandens svarte avkom reis tilbake til Somalia og bli der din korrupte kakerlakk». Kommentaren var rettet mot samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali.

Kvinnen ble i Gulating lagmannsrett i fjor dømt til 14 dagers fengsel for uttalelsen, men anket fordi hun mente at ytringen var politisk og innenfor ytringsfriheten. Høyesterett slår imidlertid fast at ytringen må regnes som hatefull etter straffelovens paragraf 185, og forkastet derfor kvinnens anke over selve lovanvendelsen. Dommen ble imidlertid redusert til betinget fengsel.

Den andre saken dreide seg om en mann i 50-årene som Agder lagmannsrett dømte for følgende ytringer i den lukkede Facebook-gruppen «Fedrelandet viktigst»: «Det er vel bedre at vi fjerner disse avskyelige rottene fra jordens overflate selv tenker jeg!!» og «ja de forsvinner den dagen disse steppe bavianene reiser dit de hører hjemme!».

Mannen mente at kommentarene må regnes som «lovlig religionskritikk», men Høyesterett er av en annen oppfatning. og mener at det ut fra sammenhengen er klart at den første ytringen var knyttet til muslimer og den andre til personer med mørk hudfarge, og at de derfor må regnes som hatefulle. Boten på 12.000 kroner fra lagmannsretten blir dermed stående.