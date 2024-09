Går grensevakt med maskingevær i hendene og Jesus i hjertet

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Gud snakket direkte til meg. Jeg må redde barna.

Samuel Hall tviler ikke.

– Jeg fikk ét oppdrag i 2020, forteller han Vårt Land.

Texaneren leder tungt væpnede menn og kvinner som natt og dag går grensevakt mellom USA og Mexico.

Hall leder militsen Patriots for America. Han grunnla den i 2015.

Innvandring er et av de mest brennbare spørsmålene før presidentvalget i november. I 2023 kom det hele 2,5 millioner flyktninger og migranter til USA over den sørlige grensen for å søke asyl eller jobb.

President Joe Bidens liberale politikk får skylden for tilstrømmingen. Da Donald Trump var president kom langt færre vandrende opp fra Mellom- og Sør-Amerika.

Har pistol på hofta, maskingevær på skuldra

Det er sen kveld i Norge, ettermiddag i Texas. Samuel Hall har vært i kirka og spist middag med familien, kona og fem barn. Han snakker med Vårt Land på Facetime, med cowboyhatt, t-skjorte og kors i halsen.

Akkurat hvilken by han bor i, vil han helst ikke si, av «sikkerhetsgrunner». Denne helga har han ikke vært ved grenseelven Rio Grande, så han er kledd i sivil.

De rundt 2.000 militsmedlemmene Hall har ansvaret for kan lett tas for å være soldater eller grensepoliti, i sine kamuflasjefargede klær, skuddsikre vester, ørepropper med radiosamband, kikkert, pistol på hofta og maskingevær på skuldra.

De er også bekjennende kristne, som samler seg i bønn før de går ut på patrulje.

INTERVJU: Samuel Hall, leder av Patriots for America, snakker med Vårt Land via Facetime. (Une Bratberg)

Foldet hendene og ba. Fikk klart svar

Det var for fire år siden at Samuel Hall skal ha fått en åpenbaring. Militslederen forteller Vårt Land at han så en video hvor en mann skjelte ut en liten jente. Det var menneskesmuglere som prøvde å få barnet inn i USA.

Hall sier at han aldri hadde følt en fortvilelse og sinne som han gjorde da.

– Jeg er kristen og ba til Gud, at han måtte roe meg ned. Det kjentes som om hjertet skulle hoppe ut av brystet, jeg var så rasende på det barnets vegne. Så merket jeg det – det var ingen hørbar stemme, men jeg følte Den hellige ånd. Jeg gjorde det. Den fortalte meg at jeg har denne organisasjonen, bruk den.

Oppdrag: Redd migrantjenter fra sexindustrien

Militser er militærlignende styrker som består av frivillig som bærer våpen. USAs grunnlov sier at hver delstat skal ha en organisert, som er nasjonalgarden – og kan ha en eller flere uorganiserte.

Noen har myndighetene i ryggen, de er stemplet lovlige, andre opererer i langt mer ulendt juridisk terreng.

Patriots for America sier selv at de samarbeider tett med sheriffen i Kinney County i Texas’ grenseland mot Mexico når de jakter migranter som prøver å ta seg illegalt inn i USA.

Det er barn som kommer alene, eller med voksne de ikke kjenner, Samuel Hall vil redde. Særlig jenter er etterspurt i sexindustrien i USA.

Patriots for America hevder at hver natt blir rundt 400 mindreårige jenter offer for trafficking i storbyen Dallas i Texas.

Kinney Countys sheriffkontor avviser at Halls gruppe har en formell avtale om samarbeid.

Militser legges ned etter storming

Southern Poverty Law Center (SPLC) fotfølger USAs militser. Menneskerettighetsorganisasjon forklarer at migranter som møter grupper som Patriots for America ikke forstår at de ikke møter grensepolitiet.

Freddy Cruz, forsker hos SPLC, sier at militser som dette ofte mangler opplæring, kunnskap om lover og regler – og at medlemmene oftest har et «ekstremistisk syn på immigrasjon».

I rundt 40 år har USA hatt militser som opererer uten noen offisiell lisens eller godkjenning. De selvutnevnte borgervernsgruppene blir ofte knyttet til ekstremistiske synspunkter av myndigheter, og omtales som hatgrupper.

SPLCs analyser viser at stormingen av Kongressen i januar 2021 ble et vendepunkt. USA har fått færre militser. Mens SPLC identifiserte 61 aktive i 2022, hadde tallet falt til 52 aktive i fjor.

Flere militsledere som opererte i landskapet utenfor loven er dømt til strenge fengselsstraffer etter kongressangrepet i 2021.

TUNGT BEVÆPNET: Medlemmer av Patriots for America (PFA) klare for patrulje i Texas, på grensen til Mexico. I rundt 40 år har USA hatt militser som opererer uten noen offisiell lisens eller godkjenning. (Privat)

USAs militser

Militser har lange historiske røtter, både i og utenfor USA.

Militære avdelinger som ble innkalt og brukt ved behov er kjent helt tilbake til antikken.

Filip 2 av Makedonia hadde en milits han brukte til grenseforsvar.

USA har hatt militser siden landet ble til. I kolonitidens Amerika var alle funksjonsfriske menn i en viss alder medlemmer av militsen.

Kongressen gav, i grunnloven, en fullmakt til å «organisere, bevæpne og disiplinere» militære styrker, og ga hver delstatsadministrasjon rett til å organisere militser.

Jakter de som smugler barn, voksne og narkotika

Samuel Hall sier de holder seg på den rette siden av lovens grense.

– Før vi går ut på patrulje, snakker vi med rancheierne i området, og med grensepolitiet. Så hvis de møter oss ute i felt på natta, vet de at vi ikke tilhører noen av kartellene.

– Du vet, vi vil ikke at det skal skje noen uheldige episoder der vi forveksler hverandre med fienden.

Fienden i Halls og gruppas øyne er utenlandsk kartell som smugler barn, voksne, narkotika og «alt mulig». Men om de kan hindre alle som prøver å komme til USA, er det en bonus.

– Kan vi avskrekke dem med vår tilstedeværelse, er det det vi vil gjøre. Og Rio Grande er farlig. Folk dør i elva hele tiden.

Election 2024 Trump STENGT GRENSE: Presidentkandidat Donald Trump går langs gjerdet som er satt opp langs grenseelva Rio Grande i delstaten Texas. Vertsskap på turen ved Eagle Pass er Texas-guvernør Greg Abbott (i rullestol). (Eric Gay/AP)

Stopper de som kommer over elva, ringer så politiet

– Hva gjør dere når der møter migranter om natten?

– Vel, det første vi gjør, er å se om de har noen barn med seg, og om disse barna er ledsaget av noen de kjenner. Hvis ikke, stiller vi spørsmål for å avgjøre om de er offer for menneskehandel. Så varsler vi grensepolitiet.

– Så dere holder dem på stedet til politiet kommer?

– Nei, vi arresterer ingen, det har vi ikke lov til. Vi kan ikke engang si at vi stopper dem. Vi gir dem vann og snacks, og de blir sittende til myndighetene kommer. Når de ser oss, stopper de vanligvis selv.

Militsmedlemmene tar også bilder og film av migrantene.

USA er ikke for alle

– Hvordan reagerer de når de møter dere?

– Det avhenger av hvilke hensikter de har. Hvis de søker asyl, prøver de bare å komme seg inn i USA. Derfor er de vanligvis ganske glade for å se oss. Hvis de opprørte, redde eller unnvikende, må vi være forsiktige, for det er vanskelig å skille hvem som er potensielt farlige og hvem som ikke er det.

– Hva tenker du om de som flykter for å skape seg et bedre liv, burde ikke de få komme inn i USA?

– Absolutt ikke. Jeg mener at vi har lover av en grunn, og vi burde ikke ha åpne grenser. Et land uten en grense er ikke et land.

Klager på milits, stempler den som rasister

Menneskerettighetsorganisasjonen American Civil Liberties Union of Texas sier at Patriots for America er en rasistisk milits som går i grenseområdet uten tilstrekkelig opplæring, og at de opptrer skremmende i møte med migranter, som tror militsen er en offentlig grensestyrke.

I flere klager ber ACLUT justisdepartementet i Texas om å granske Patriots for America, som organisasjonen også mener er en hvit maktgruppe.

– Du blir anklaget for å være ekstremist og rasist, hva sier du til det?

– Vel, her er det jeg sier: Til alle haterne der ute som sier at vi er en gjeng med rasistiske hvit makt-tilhengere, dere tar feil. Vi har svarte medlemmer, hvite medlemmer og latino-medlemmer. Kona mi er meksikansk. Barna mine er meksikanske.

Pulitzers INN I USA: Migranter som har tatt seg over grenseelva Rio Grande ved Eagle Pass i Texas, kryper inn i USA. I august tok grensepolitiet i USA hånd om 58.000 personer som hadde tatt seg illegalt inn fra Mexico. (Eric Gay/AP)

– Vi redder liv, vi ber med med

Samuel Hall blir opprørt av spørsmålet, og mener kritikere «trekker rasekortet hver gang de ikke har noe annet å komme med».

– Det finnes en video av oss der vi gir immigranter vann og mat, ber med dem og beskytter dem, ja, til og med prøver å redde livet deres ved å gi dem helsehjelp. Det ville hvit makt-tilhengere ikke gjort.

– Jeg har sagt dette i utallige intervjuer: Vi avviser og fordømmer enhver form for rasisme eller hvit makt. Vi tillater ikke slikt i vår organisasjon, vi ønsker ikke å spre det hatet. Det er ikke det Kristus står for. Du vet, Kristus er ikke en hvit makt-tilhenger.

Reiste fra USA, ble misjonær

Selv har 42 år gamle Samuel Hall studert Bibelen nøye og vært misjonær.

Først gikk han på bibelskole, så reiste han ut som misjonær, til Kenya, Uganda og Jamaica. Tilbake i USA jobbet han som bilselger. I 2015 dannet han militsen Patriots for America.

Militsen beskyttet demonstranter, særlig på Black Lives Matter-demonstrasjoner. Alle har rett til å demonstrere fredelig, mener Hall. Men det er de konservative som blir forfulgt, i hans øyne, uten sidestykke i historien.

Advarer mot tyrannisk regjering

– Milits er en del av vår grunnlov. Hvis en regjering blir tyrannisk, overskrider sine fullmakter eller ikke gjør sin plikt, så er det vår rett som amerikanske borgere å danne en milits, sier Samuel Hall.

Han skal «selvfølgelig stemme» i november, og håper inderlig ekspresidenten blir valgt. Hall sier Donald Trump gjorde en fantastisk jobb for landet og for verden.

Men militslederen mener likevel at Trump bidrar til splittelse i måten han snakker på, og har en personlighet som skyver mennesker bort.

– Det er overraskende at han i en alder av 78 år ikke har modnet, men Trump er den han er.