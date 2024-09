Amnesty: Kraftig økning i hat mot jøder og muslimer på Tiktok

– Vår analyse viser at debatten i sosiale medier har blitt vesentlig tøffere etter 7. oktober. Det har blitt vanskeligere å være norsk muslim eller jøde på nett, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge.

Hamas og andre jihadistgrupper drepte mer enn 1200 mennesker i Israel 7. oktober og tok rundt 250 som gisler til Gaza, noe som utløste den pågående krigen. I året som har gått, har minst 41.467 palestinere blitt drept, ifølge Gazas helsedepartement.

Amnesty-rapporten, som er i samarbeid med selskapet Analyse & Tall, bygger på analyser av over 300.000 kommentarer på Tiktok og Facebook.

Verre på Tiktok enn Facebook

Antallet språklige angrep mot både jøder og muslimer har økt betydelig det siste året, ifølge Amnesty. Og selv etter at kommentarfeltene er ryddet av moderatorer, er antisemittiske og islamofobe ytringer fortsatt fremtredende.

Dette understreker et skifte i debattklimaet etter krigsutbruddet, ifølge Amnesty.

På Tiktok, hvor brukerne er yngre, er debattklimaet hardere enn på Facebook. Egenæs er bekymret for at dette kan føre til at unge jøder og muslimer trekker seg fra den offentlige debatten.

– Rapporten viser også en kraftig økning i engasjementet rundt Midtøsten-konflikten, noe som i utgangspunktet kunne vært positivt. Dessverre ser vi at diskusjonen har blitt svært polarisert, sier han.

– Hindrer dialog og forståelse

Kommentarfeltene er preget av harde angrep på meningsmotstanderne, og det er liten plass til forståelse eller dialog, forklarer Egenæs, som advarer mot «skyttergravsdynamikk» hvor uenighet fort kan føre til fiendtlighet.

– Åpen diskusjon er en viktig del av ytringsfriheten og demokratiet. Men når meningsutveksling i så stor grad blir fiendtlig, hindrer det dialog og forståelse, sier Egenæs.

Han mener det ikke er nok å ha moderatorer til å passe på kommentarfeltene. Egenæs mener myndighetene er nødt til å sikre ressurser til politiet for å håndtere ulovlige ytringer. Han tar også til orde for et lavterskeltilbud for dem som opplever hets.

– I tillegg må vi skape arenaer for meningsbryting som oppmuntrer til dialog og stiller de vanskelige spørsmålene – noe dagens sosiale medier ikke legger til rette for, sier Egenæs.