Valgåret 2025 og «landsmøtevåren» står snart for døren. Da skal de store partienes landsmøter vedta politikken de skal gå til valg på – og hvem som skal være partilederen deres.

Dermed nærmer tiden seg da dagens partiledere må avklare: ønsker de gjenvalg eller ei?

Vårt Land har stilt lederne for regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum, det spørsmålet.

Nå viser det seg at de to gir ulike svar om fremtiden sin.

Sp-Vedum vil ikke avklare nå

For Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke svare ja eller nei på om han søker gjenvalg som partileder:

– De første som får dette svaret fra partilederen, blir valgkomiteen i Senterpartiet, svarer han via sin politiske rådgiver, Skjalg Fjellheim.

– Bør ikke en partileder på ethvert tidspunkt kunne svare klart på om han ønsker gjenvalg, med mindre han er usikker eller ønsker å gå av?

– Det er en påstand som står for din regning. Trygve Slagsvold Vedum er topp motivert for å videre jobbe hver dag for et land med små forskjeller geografisk og økonomisk. Som sagt er partidemokratiet i Sp slik at valgkomiteen får et formelt svar før Vårt Land.

Sp har ikke satt ned en valgkomité ennå, får Vårt Land opplyst.

Fra før av har Vedum avklart at han ønsker være kandidat for Hedmark Sp ved stortingsvalget neste år. Han har vært Sp-leder i ti år.

VIL FORTSETTE: Jonas Gahr Støre ønsker gjenvalg som leder i Arbeiderpartiet. Han vil også være kandidat for Oslo Ap ved valget neste høst. (Sindre Deschington)

Støre bekrefter at han ønsker gjenvalg som Ap-leder

På spørsmål fra Vårt Land om han søker gjenvalg som leder i Arbeiderpartiet på landsmøtet våren 2025, svarer Jonas Gahr Støre ja.

Ap-lederen og statsministeren, som for tiden er på FNs høynivåuke i New York, har allerede gjort det klart at han ønsker fire nye år på Stortinget.

Støre har tidligere avvist overfor DN at han ønsker å gå av som partileder og kun stille som statsminister i 2025.