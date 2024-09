Norsk Folkehjelp stenger kontoret i Beirut: – Dramatiske timer

– Dette er dramatiske timer for en befolkning som har levd lenge med krig og konflikt, og som nå lever med en krigstrussel og usikkerhet hele tiden, sier Johansen til NTB.

Norsk Folkehjelp har rundt 100 ansatte i Libanon, der mange jobber med minerydding sør i landet, og hovedkontoret ligger i Beirut.

– Dette er hardføre mennesker, men de er bekymret for seg og sine familier. Det er mye usikkerhet for et helt samfunn, og mange kan varsle om at de er engstelige og redde, sier Johansen.

Følges opp

Han forteller at mange av de ansatte er libanesere, og at de selv gjerne vet best hva som er tryggest for dem, men sier at de følges tett opp av Norsk Folkehjelps landdirektør i Beirut.

– Selv om de er vant til dette, så er det en tøff situasjon, sier Johansen.

Israel har utført omfattende angrep mot Sør-Libanon mandag, og minst 182 personer er drept og mer enn 700 såret, ifølge Libanons helsedepartement. Kvinner og barn er blant de drepte, ifølge myndighetene.

Angrepene var rettet mot en rekke landsbyer i Sør-Libanon, samt i Bekaadalen i øst.

Arbeidet settes tilbake

Norsk Folkehjelp har i mange år jobbet med å rydde miner i Libanon, men dette arbeidet er inntil videre stanset.

– Det som skjer nå er at det kommer nye bomber og eksplosiver, som gjør at arbeidet blir satt mange år tilbake, sier Johansen.

Han sier at mange som bor i Libanon er livredde for en opptrapping av konflikten, og at det er mange lavtflygende jagerfly rundt Beirut og bombeeksplosjoner i sør.

– Forrige ukes sprenging av personsøkere og walkietalkier er med på å spre voldsom frykt, i tillegg til de humanitære konsekvensene for alle som ble skadet, sier han.