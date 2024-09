Kvinne i retten for falsk forklaring etter 25. juni-terroren i Oslo

Kvinnen ble omtalt i en rekke mediesaker om skytingen mot utestedene London Pub og Per På Hjørnet 25. juni 2022. Kvinnen fortalte i intervjuene at befant seg utenfor London Pub da både hun og en kamerat ble skutt, og at de to kom seg i sikkerhet sammen.

Flere medier trakk og beklaget saker der hun fortalte om sine påståtte opplevelser.

Mandag starten rettssaken, som strekker seg over tre dager i Oslo tingrett.

– Hun erkjenner ikke straffskyld, skriver hennes forsvarer, advokat Petar Sekulic, i en tekstmelding til VG.

45 år gamle Zaniar Matapour ble i sommer dømt som tilregnelig til 30 års forvaring med 20 års minstetid. Han ble også dømt til å betale 112,4 millioner kroner i erstatninger. Dommen er anket.

Matapour drepte to personer og påførte ni andre skuddskader da han plukket opp to skytevåpen fra en bag og fyrte løs mot menneskemengden i og utenfor Per på Hjørnet og London Pub natt til 25. juni 2022.