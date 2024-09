– Viser at Israel ikke vil ha kritisk dekning av krigen

Natt til søndag stormet israelske soldater TV-kanalen Al Jazeeras kontor i Ramallah på Vestbredden og beordret den stengt i 45 dager. Aksjonen bekreftes av Israels regjering.

– De har bedt staben om å evakuere innen ti minutter og la alt utstyr være igjen, meldte kanalen selv.

Ifølge Al Jazeera var soldatene maskerte og tungt bevæpnet, og beslagla dokumenter og utstyr, skriver NTB.

Aksjonen har ført til kraftige reaksjoner fra presseorganisasjoner internasjonalt.

– Dette er uakseptabel maktbruk overfor et redaktørstyrt medium, uttaler leder Dag Idar Tryggestad i Norsk Journalistlag til NTB.

Midtøsten-ekspert Hilde Henriksen Waage sier hendelsen viser at Israel ikke vil ha noen kritisk dekning av krigen de selv fører. Hun mener Israels fremstilling av seg selv som et mer åpent demokrati enn andre land i regionen, står for fall.

– Israel viser her sitt sanne ansikt, sier hun til Vårt Land.

Waage er professor i historie ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

Forbudt i Israel

5. mai i år fikk Al Jazeera forbud mot å sende fra Israel. Israelske myndigheter gikk da også til aksjon mot et hotellrom i Jerusalem som mediet brukte som kontor.

Hilde Henriksen Waage HISTORIKER: Hilde Henriksen Waage er forsker og historiker med Midtøsten som spesialfelt. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Waage sier hun på den ene siden ikke er overrasket over Israels framferd mot Al Jazeera på Vestbredden. Hun viser til at Israel ikke slipper noe presse inn i krigsherjede Gaza.

– Israel vil heller ikke at Al Jazeera skal dekke overgrep som finner sted på Vestbredden.

Samtidig viser dette igjen hvordan den mest ytterliggående siden av israelsk politikk ikke vil ta hensyn til de rettighetene som har kjennetegnet den israelske staten, gjentar hun.

For Israel som stat og som internasjonal aktør som vil spille på lag med særlig vestlige demokratier, er dette nok en spiker i kisten — Hilde Henriksen Waage, professor ved UiO

– Hvilke konsekvenser kan stormingen av Al Jazeera i Ramallah få for Israel?

– Innad i Israel vil nok ikke dette få så store konsekvenser. Men for Israel som stat og som internasjonal aktør som vil spille på lag med særlig vestlige demokratier, er det nok en spiker i kisten. Israel blir enda mer isolert og venneløs.

Vanskeligere å rapportere

Pressens mulighet for å dekke krigen i Israel og Palestina var allerede begrenset før Israels aksjoner i Jerusalem og Ramallah. Al Jazeera har hatt en sterkt kritisk dekning av krigen i Gaza, og denne oppnår Israel nå legge lokk på, påpeker Waage.

---

Al Jazeera

Arabisk mediehus delfinansiert av staten Qatar. Hovedsete i Doha

Startet i 1996. Har i dag en rekke TV-kanaler, nettsider og digitale plattformer og over 70 kontorer rundt om i verden

Oppgir å ha 3.000 ansatte og et publikum på 430 millioner i over 150 land og territorium

Al Jazeera er opp gjennom årene blitt stengt eller blokkert av en rekke land i Midtøsten, deriblant Egypt og Saudi-Arabia

Kilde: NTB, Wikipedia, Al Jazeera

---

Fremdeles finnes det medier som rapporterer fra Vestbredden, blant dem NRK. Men forholdene blir vanskeligere og vanskeligere, sier Waage.

– Mulighetene for å være på plass det der skjer, snevres inn mer og mer. Dette er et skudd for baugen for den kritiske pressen. Så får vi se hvor mange som fremover tør å sende sine journalister til Vestbredden.

Al Jazeera har ennå journalister som rapporterer fra innsiden av krigen i Gaza, men de løper stor risiko. Den internasjonale føderasjonen av journalister har dokumentert at minst 134 journalister har blitt drept siden Gaza-krigen brøt ut 7. oktober i fjor.

Også Elisabeth Eide, professor emerita i journalistikk ved OsloMet, peker på at aksjonen i Ramallah er dårlig nytt for pressens muligheter for å rapportere fritt under allerede svært tøffe forhold.

– Det virker som at Israel kjører svært offensivt nå – også når det gjelder å kneble kritisk journalistikk. Det er et paradoks, med tanke på at Israel ønsker å fremstille seg som den mest demokratiske staten i regionen, sier hun til Vårt Land.

Et anstrengt forhold

Israel har i flere år hatt et anstrengt forhold til Al Jazeera, som eies av staten Qatar gjennom Qatar Media Corporation og har hovedsete i Doha. Da stengningen av Al Jazeera i Israel ble forlenget i sommer, kalte kommunikasjonsminister Shlomo Karhi mediet for en terroristkanal.

Etter stengningen av kontoret i Ramallah omtalte han Al Jazeera som et talerør for Hamas og Hizbollah, skriver NTB.

– Det er ingen tvil om at Al Jazeera i årevis har vært svært Israel-kritisk og sendt de mest grusomme TV-bildene. Men å gå fra kritisk aktør til terror, faller på sin egen urimelighet, sier Waage.