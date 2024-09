Rådet foreslår at velgere skal kunne stemme digitalt, men at det fremdeles skal gå an å stemme på et kirkekontor, skriver Den norske kirke på sine sider.

– Et av de grepene vi tar, er å foreslå heldigitalt valg, men med mulighet for å stemme på andre måter for de uten digital tilgang, sier leder i Kirkerådet Harald Hegstad.

Kirkerådet i Den norske kirke har hatt møte i Oslo fredag og lørdag. Forslaget skal på høring, og det er mulig å sende inn høringssvar.