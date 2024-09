Bollestad i nytt brev: – Brudd på KrFs retningslinjer

– Det er oppsiktsvekkende at KrF tar stilling til realitetene i varselet og de anklagene som er fremmet mot Bollestad uten at det er reell kontradiksjon, og uten at Bollestad er kjent med hvem varslerne er og hvilke episoder det siktes til, heter det i brevet, ifølge NRK.

Brevet er sendt torsdag, to dager etter den tidligere KrF-lederen var gjest i debatten. Der ytret hun også at hun mente at hun ikke har fått gi tilsvar til varselet hun fikk av tre ansatte. Varselet skal ha omhandlet blant annet Bollestads lederstil.

– Dette utgjør brudd på KrFs retningslinjer og grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper, står det i brevet, som NRK har fått tilgang til.

Partiets generalsekretær, Ingunn E. Ulfsten mener Bollestad har kunnet gi tilsvar i varslingssaken, blant annet på et møte 11. september.

– Olaug har siden starten av august fått gjentatte muligheter til å komme med sin kontradiksjon både skriftlig og muntlig. I møtet med Olaugs advokater mottok vi denne muntlig, sier Ulfsten.

Les også: Den ukjente historien om Olaug Bollestads avgang som KrF-leder