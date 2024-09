Torsdag kom nyheten mange har ventet på. Dag Inge Ulstein snur, og stiller seg til disposisjon som partileder i kriserammede KrF. I et utfyllende intervju med VG stilte den valgte nestlederen og fungerende partilederen med foldede hender og fortalte at ansvaret han følte for partiet veide tungt. Nå var han endelig var klar til å bære børa.

– Først og fremst tror jeg det er viktig at noen tar ansvar og står i det. Jeg tror at det kan være med og bidra til ro, slik at vi får kommet oss videre og få løftet fram politikken igjen, sier Dag Inge Ulstein når Vårt Land møter ham på Lambertseter natur- og aktivitetspark senere torsdag kveld.

Krise og maktkamp

Utspillet kommer etter en hektisk dag i det kriserammede partiet, som har hatt et snitt på historisk dårlige tre prosent oppslutning i de seks stortingsmålingene som er blitt publisert hittil i september.

Før Ulstein rakk å lansere sitt kandidatur som partileder, kunne Vårt Land melde at Hadle Bjuland hadde forsvunnet fra Rogaland KrFs nominasjonsliste, og at det lå an til kampvotering mellom KrFU-lederen og Jonas Andersen Sayed. Vårt Lands kommentator Emil André Erstad kalte det en «hevnaksjon» fra nylig avgåtte leder Olaug Bollestad.

Ulsteins snuoperasjon kommer etter mange uker med usikkerhet om hvem som skulle overta partiet. Spekulasjonene har vært mange, kandidatene som ble fremmet likeså. Vårt Land kunne til og med fortelle at krefter i partiet arbeidet for en kandidat som ikke hadde vært en del av den politiske scenen på ti år.

– Jeg ser at vi ikke kan være i en sånn limbo lenge, for det er skadelig for partiet. Det gjør at jeg får en veldig motivasjon til å være med og vise at KrF trengs, og at det er mulig at vi kan overraske, sier Ulstein.

Dag-Inge Ulstein møter pressen BLID: Det var en glad Dag-Inge Ulstein som møtte pressen for å fortelle om fremtidsplanene sine torsdag. Han nevnte støtte fra familien som en viktig grunn til at han nå har snudd i spørsmålet om lederverv i KrF. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Vil lede partiet uten stortingsplass

Til tross for at han har snudd i spørsmålet om ledervervet så står han fast på at han ikke vil på Stortinget.

– Vil ikke det bare gi deg mer jobb at du ikke er på Stortinget? Du må jo inn likevel for å bli orientert av de andre som sitter der.

– Jeg tror det kommer til å kreve mye. Jeg må være tett på og delta på mange av møtene som er på Stortinget. Samtidig har jeg erfart gjennom stortingslivet at vi må være ute blant folk for å løfte partiet, forteller vestlendingen.

– Kan gruppa på to-tre representanter som sitter på Stortinget bli en slags overpartiledelse?

– Jeg har ordentlig tro på at vi skal klare å komme over sperregrensa, svarer Ulstein.

Han vil gjerne minne Vårt Lands utsendte om at partiet var over fire prosent på enkelte målinger før sommerens lederkaos, selv om slikt fort blir glemt når tallene er så dystre som de er i dag.

– Så nå gjør vi alt vi kan for å vise at vi kommer videre, får løftet frem politikken vår, og da tenker jeg at det ikke blir noen liten gruppe på to-tre på tinget. Det er det vi må sikte mot, sier han.

Ønsker fortsatt regjeringsskifte

Da KrF tok sitt retningsvalg i 2018 og bestemte seg for å gå inn i regjering med Høyres Erna Solberg, var Dag Inge Ulstein i fløyen som ønsket å knytte seg til venstresiden i norsk politikk. Seks år senere har flere spurt om han fortsatt vil dra partiet i en annen retning enn den borgerlige.

– Ønsker du et regjeringsskifte?

– Helt åpenbart, jeg tror at i mange av de viktigste sakene for oss så har regjeringen skuffet stort. Så handler det først og fremst nå om å gjøre et godt valg, og komme over sperregrensen. Og jeg ønsker at vi lykkes med det, og at vi kan være med å påvirke norsk politikk.

– Er du en mulig statsråd i en Høyre-regjering?

– Det eneste vi bør og skal tenke på nå, er å få partiet gjennom denne krisen. Vi må få fram politikken og komme over sperregrensen, det er det jeg er opptatt av de neste månedene, sier Ulstein.

Får støtte fra Røse

Ulstein er ikke den eneste som er blitt dratt frem som en mulig leder i partiet. Partiets 2. nestleder, Ida Lindtveit Røse, har lenge blitt sett på som en mulig los for et parti uten skipper. Men like etter Ulstein lanserte seg selv i VG, var beskjeden klar:

Røse er ikke aktuell som leder. Hun vil fortsette som nestleder.

Landsstyremøte i KrF STØTTE: Ida Lindtveit Røse stiller seg bak Ulstein sitt lederkanditatur og stiller ikke som partileder. (Ole Berg-Rusten/NPK)

– Jeg er veldig glad for at Dag Inge ønsker å bli partileder. Han vil være en samlende og god leder som kan løfte partiet. Vi har jobbet godt sammen i ledelsen. Jeg er klar for å fortsette som nestleder og håper at vi også vil få tillit av partiet til å fortsette arbeidet sammen, skrev Røse i en melding til Vårt Land.

– Betyr det at du ikke stiller som partileder?

– Ja, det stemmer, svarer Røse.

Også hun ønsker å få fokus tilbake på politikken i et parti hvor mediene i aller største grad har skrevet om alt annet siden Olaug Bollestad trakk seg som partileder 22. august.

– KrF har en utrolig viktig posisjon i norsk politikk, og jeg vil jobbe sammen med Dag Inge og resten av partiet for mer valgfrihet og fleksibilitet for familiene, trygghet i hverdagen og sikre et samfunn som bygger på verdier inn i fremtiden, avslutter Røse.