Dette vet vi om statsbudsjettet for 2025

7. oktober legger regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2025. Regjeringen har blant annet varslet at mye penger går til Forsvaret:

– Når vi satser så mye på å ha et tidsriktig forsvar, blir det mindre ekstra penger til andre formål, har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sagt om statsbudsjettet.

Men noen andre prioriteringer er det likevel råd til. Dette er noe av det som er kjent så langt:

Politi:

* Regjeringen setter av 2,8 milliarder kroner mer til å bekjempe kriminalitet.

* Av dette går 2,4 milliarder kroner til å styrke politiet, noe som vil øke budsjettet med 10 prosent. 90 millioner kroner målerettes til å bekjempe økonomisk kriminalitet.

* 405 millioner kroner går til forebygging av barne- og ungdomskriminalitet. Av dette går 145 millioner kroner til flere plasser for mindreårige i kriminalomsorgen. 100 millioner kroner går til beredskapsteam og andre skolemiljøtiltak. Resten går til diverse andre mindre prosjekter.

Privatøkonomi:

* I juni varslet finansminister Trygve Slagsvold (Sp) at folk med vanlige og middels inntekter vil få lavere inntektsskatt neste år. Nøyaktig hvor mye det er snakk om, er ikke kjent.

* I tillegg vil regjeringen bruke 515 millioner kroner på å justere opp frikortgrensen fra 70.000 til 100.000 kroner. Det betyr at man kan tjene inntil 100.000 kroner uten å betale skatt.

* Onsdag kunngjorde regjeringen at innbyggerne i landets 212 minst sentrale kommuner vil få slettet studielånet sitt med 25.000 kroner i året fra januar 2026. I Finnmark og Nord-Troms, som allerede har en slik ordning på plass, blir satsen for sletting av gjeld doblet fra 30.000 kroner til 60.000 kroner i året. Til sammen vil dette koste om lag 1,3 milliarder kroner.

* Strømstøtten for husholdninger videreføres også neste år. Det varslet finansministeren i Stortinget allerede i mars. Regjeringen har også varslet at fastprisavtalene på strøm for næringslivet videreføres.

Forsvar:

I den nye langtidsplanen for Forsvaret er det lagt inn en kraftig satsing i årene fram til 2036.

* Økningen startet allerede i revidert budsjett i år, og regjeringen har sagt at forsvarsbudsjettet vil øke med til sammen 15 milliarder kroner i revidert budsjett for 2024 og statsbudsjettet for 2025.

* Siden forsvarsbudsjettet ble økt med 7 milliarder kroner i revidert budsjett, kan man dermed anta at det kommer rundt 8 milliarder kroner mer i statsbudsjettet.

Annet:

* Regjeringen vil bruke 2,9 milliarder mer til å ta vare på jernbanen neste år. 6,6 milliarder kroner mer (26 prosent mer enn i år) skal gå til drift og vedlikehold. 5,5 milliarder mer (38 prosent mer enn i år) skal gå til fornyelse – NRK

* Regjeringen gir 56 millioner kroner til skrei-museum i Lofoten – NRK

* Regjeringen har lovet et direkte tilskudd på 3 millioner kroner til landbruksarrangementet Dyrsku’n i Seljord i neste års budsjett.

* Regjeringen har lovet en ordning for å kompensere sykehusene for renteutgifter og å kompensere for kostnader til avskrivning (i forbindelse med Nasjonal helse- og samhandlingsplan).

Løfter til SV:

Regjeringen har også forpliktet seg til en rekke tiltak som skal innfris i budsjettet for 2025 i budsjettavtalene med SV de siste årene. Dette er blant løftene som ifølge avtalene skal innfris i neste års budsjett:

* Rettighetene til tannhelsebehandling i den offentlige tannhelsetjenesten for personer over 85 år skal styrkes.

* Regjeringen skal senest i statsbudsjettet for 2025 foreslå en ordning som støtter utbygging og bygningsmessig oppgradering av krisesentre etter modell fra Husbankens ordning med investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

* Regjeringen må fastsette et mål om 10 TWh redusert strømforbruk i den totale bygningsmassen i 2030 sammenlignet med 2015 og rapportere tilbake til Stortinget om dette i forbindelse med statsbudsjettet for 2025.

* Regjeringen skal i statsbudsjettet for 2025 foreslå et ambisiøst støtteprogram for flytende havvindområder i Vestavind B og Vestavind F.

* Regjeringen skal i statsbudsjettet gi en vurdering av en eventuell tilskuddsordning til langdistansebusser på strekninger uten tog og tilsvarende kommersielle tilbud.

* Regjeringen skal i forbindelse med statsbudsjettet for 2025 foreslå å gi lette elvarebiler fritak for trafikkforsikringsavgift, med forbehold om notifisering og godkjenning av Esa.





















